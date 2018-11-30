(ÖZET) Başakşehir - Sivasspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir 14. hafta maçında Fatih Terim Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Sivasspor oldu.

Sivasspor'un tek golü 35. dakikada Muhammet Demir'den geldi.

Beşiktaş'ı Hakan Keleş yönetiminde deplasmanda mağlup eden Yiğidolar lider Başakşehir'i de deplasmanda yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Bu sonucun ardından Başakşehir bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı ve 30 puanda kaldı. Sivasspor ise 18 puana yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR...

Spor Toto Süper Lig 14'üncü haftasında lider Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çaldı.

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir liderliğini sürdürürken, rakibi Sivasspor 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 15 puan topladı ve 12'nci sırada yer aldı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem maç kadrosunda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can Kahveci ve Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Sivasspor mücadelesinde sahaya şu ilk 11'i sürdü:

"Mert- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic"

Demir Grup Sivasspor'da ise Brezilyalı oyuncu Douglas Santos cezalı , Mert Hakan Yandaş'ın ise sakatlığı nedeniyle forma giymediği mücadelede teknik direktör Hakan Keleş sahaya şu ilk 11'i sürdü:

"Tolgahan- Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Ndinga, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir"

BAŞAKŞEHİR, SİVASSPOR'A KARŞI ZORLANIYOR

Medipol Başakşehir son 4 lig maçında Sivasspor'a karşı kazanamıyor. Geçen sezon iki takımın arasında oynana maçlarda Sivasspor rakibini Sivas'ta 15'inci hafta mücadelesinde 1-0 mağlup ederken, 32'nci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Sivasspor'un bir alt kümeye düştüğü 2015-2016 sezonunda da Sivasspor 13'üncü haftada Başaşehir ile 2-2 berabere kalırken, aynı skorla 30'uncu haftayı da 1'er puanla tamamladı.

EMRE BELÖZOĞLU İLK 11’E GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu ligin 3’üncü haftasında Akhisarspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyerken 11’hafta sonra yine kaptanlık pazubandını koluna taktı ve karşılaşmaya ilk 11’de başladı.







