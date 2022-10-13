(ÖZET) Başakşehir - RFS maç sonucu: 3-0

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Letonya ekibi RFS'yi konuk etti. Başakşehir, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Temsilcimizi galibiyete taşıyan goller; 11. dakikada Deniz Türüç ve 45 ile 72. dakikalarda Stefano Okaka'dan geldi.

Gruplarda gol yemeden yoluna devam eden Başakşehir, gruptaki 4. maçında 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Rigas Skola ise 2 puanda kaldı. Başakşehir, bu sonuçla bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Maçtan dakikalar

GOL | 11. dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, içeri kat ederek ceza sahası sağ çaprazından sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

14. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Serdar Gürler'in sol kanattan ortasında Stefano Okaka'nın ön direkteki kafa vuruşu auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında Stefano Okaka, topu kafasıyla arkasındaki Serdar Gürler'e indirirken Serdar Gürler'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş auta gitti.

23. dakikada sağ kanattan Junior Caiçara'nın ortasında Ahmed Touba'nın ön direkteki kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

38. dakikada Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Pavels Steinbors, iki hamlede kontrol etti.

44. dakikada sol kanattan Serdar Gürler'in ortasında savunmanın kafayla sektirdiği topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

GOL | 45. dakikada Başakşehir'in Berkay Özcan ile sol kanattan kullandığı kornerde Stefano Okaka'nın ön direkteki şık kafa vuruşu farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahasına girerken yaptığı vuruş auta gitti.

59. dakikada Başakşehir'de Danijel Aleksic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunu kaleci Pavels Steinbors çıkardı.

60. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşu auta gitti.

66. dakikada Stefano Okaka'nın ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Pavels Steinbors'ta kaldı.

70. dakikada Başakşehir'de Danijel Aleksic'in ceza sahası dışından şutu auta gitti.

GOL | 72. dakikada hızlı çıkan Başakşehir'de Stefano Okaka, sağ kanattaki Bertrand Traore'yi gördü. Traore'nin sol ayağına çekerek yaptığı plaseyi kaleci çıkarırken dönen topta Stefano Okaka, uygun pozisyonda topu ağlara gönderdi: 3-0.

80. dakikada Rigas Skola'da Stefan Panic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Volkan Babacan çıkardı. Dönen topta sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içi sol çaprazda vuruşunu yapan Petr Mares'in şutunu ön direkte Mahmut Tekdemir çıkardı.

83. dakikada Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 73 Ndayishimiye), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 62 Chouiar), Serdar Gürler (Dk. 62 Traore), Okaka (Dk. 82 Szysz)

RFS: Steinbors - Jatta (Dk. 81 Stuglis), Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler (Dk. 65 Zjuzins), Panic (Dk. 80 Varslavans), Saric, Mares, Ilic, Bill (Dk. 32 Rakels)

GOLLER: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45, Dk. 72 Okaka (İstanbul Başakşehir)

SARI KARTLAR: Okaka (İstanbul Başakşehir) - Jatta (RFS)