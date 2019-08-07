(ÖZET) Başakşehir - Olympiakos maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, 53. dakikada Masouras'ın golüyle Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu.

Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, karşılaşmaya Mert, Caiçara, Chedjou, Vieira, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Robinho, Crivelli 11'iyle başladı.

Olympiakos ise Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Valbuena, Masouras, Podence, Guerrero 11'iyle mücadeleye çıktı.

14'üncü dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Viera kafayı vurdu. Kaleci Jose Sa topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Gelişen pozisyonda Gulbrandsen'in şutu takım arkadaşı Crivelli'den dönerken devamında Mahmut'un şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

16'ncı dakikada Başakşehir'de sağ kanattan Visca'nın kullandığı kornerde Semedo topu arka direğe doğru aşırttı, Chedjou'nın topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı.

37'nci dakikada sağ kanattan İrfan Can'ın kullandığı kornerde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direkten auta çıktı.

38'inci dakikada Olympiakos hücum yönünün sağından Valbuena ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası için müsait pozisyonda bulunan Guilherme topu üstten auta gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

53'üncü dakikada Olympiakos'un golü geldi. Sağ kanattan gelişen Olympiakos atağında Podence'nin pasında Valbuena topla buluştu. Valbuena'nın ortasında Masouras'ın kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

71'inci dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın ceza sahası yayı üzerinden çektiği etkili şutu kaleci Jose Sa soluna yatarak kornere çeldi.

79'uncu dakikada İrfan Can'ın kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top yan ağlarda kaldı.

80'inci dakikada İrfan Can Kahveci, rakibine yaptığı tehlikeli müdahale sonucunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+2'nci dakikada Başakşehir Visca ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bruno'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi ancak topun başına geçen Visca'nın şutunu kaleci Jose Sa soluna uzanarak kurtardı.

Mücadele Olympiakos'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı..

Bir üst tura yükselecek ekibi belirleyecek eşleşmenin ikinci maçı 13 Ağustos Salı günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.