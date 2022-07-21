(ÖZET) Başakşehir-Maccabi Netanya maç sonucu: 1-1

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail’in Maccabi Netanya takımını konuk etti. Turuncu-Lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda 80. dakikaya 1-0 geride girdi. Henüz 2. dakikada Gil Itzhak'ın kafa golüne engel olamayan temsilcimiz uzun bir süre aradığı golü bulamadı.

Hamleler etki etti

57'de oyuna giren Mounir Chouiar, 76'da oyuna dahil olan Patryk Szysz birlikteliğiyle Başakşehir 81'de golü buldu ve eşitliği yakaladı. Bu dakikanın ardından İstanbul ekibi galibiyet golünü arasa da bulamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Rövanşta yok!

90+2'de de Netanya'nın Bulgar oyuncusu Plemen Galabov ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 26 yaşındaki savunmacı rövanşta oynayamayacak.

Temsilcimiz haftaya İsrail'de oynanacak rövanşta turu kapmayı hedefliyor.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 57 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 57 Chouiar), Okaka

MACCABI NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 85 Jaber), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Dk. 66 Sade), Takang, Karzev, Twumasi (Dk. 66 Berko), Rotman (Dk. 85 Keler), Itzhak (Dk. 74 Berkovits)

GOLLER: Dk. 81 Szysz (İstanbul Başakşehir), Dk. 2 Itzhak (Maccabi Netanya)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Galabov (Maccabi Netanya)

SARI KARTLAR: Duarte, Crivelli (İstanbul Başakşehir), Hartherz, Shlomo, Constantini, Takang (Maccabi Netanya)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Irakli Kvirikashvili ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL

2' Süper Lig 'de daha evvel Gaziantep FK forması giyen Twumasi sol kanattan şık çalımla rakibinden sıyrıldı, baktı içeriye ortaladı arka direkte Itzhak kafayı vurdu ve Maccabi'yi 1-0 öne geçirdi.

9' Okaka orta alanda topla buluştu, şık hareketle iki rakibinden sıyrıldı ve sol kanata Serdar'a attı topu. Serdar da rakibini çalımladı, arka direğe kesti, Deniz kafayla içeri çevirdi, Okaka vurdu ancak kaleci başarılı.

12' Serdar sol kanattan sağına çekip ceza alanı dışından şansını denedi ancak isabetsiz bir şut.

GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!

22' Deniz Türüç sağ kenardan arka direğe ortaladı, savunmayı geçen top bir anda Serdar'a geldi, Serdar hazırlıklısz yakalandı ancak yakın mesafeden vurdu, top az farkla dışarda. Gole çok yaklaştık!

39' Avraham kalecisine dönmek istedi ancak topu çok sertti, kalenin hemen yanından top kornere gitti.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

DİREK!

52' Başakşehir ceza alanındaki hava topu mücadelesi sonrasına top bir anda ceza yayının üzerindeki Boris Takang'a geldi, Kamerunlu futbolcu gelişine sert vurdu top üst direkten auta çıktı.

68' Caiçara uzaktan kaleyi yokladı, kaleci başarılı.

77' Başakşehir'in yeni transferi Patryk Szysz sol çaprazda topla buluştu, yaya doğru hareketlenip vurdu ancak şutu çerçeveye isabet etmedi.

GOL!

81' Mounir sol kanatta şık hareketle rakibinden sıyrılıp arka direğe kesti, kaleciyi geçen topta Szysz kontrol edip, topu boş kaleye yolladı. Skor şimdi 1-1!

87' Aleksic ceza yayının az gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşta direkt kaleyi düşündü ancak kaleci Nitzan gole izin vermedi.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

KIRMIZI KART!

90+2' Galabov yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bulgar oyuncu haftaya İsrail'de oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Mücadele sona erdi.

Başakşehir-Maccabi Netanya 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Mahmut, Lima, Ndayishimiye, Biglia, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Rotman, Twumasi, Itzhak







