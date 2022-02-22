(ÖZET) Başakşehir - Konyaspor maç sonucu: 2-1

Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle ertelenen Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 37. dakikasında Zymer Bytyqi'nin attığı golle öne geçen ve ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamlayan İlhan Palut'un öğrencileri, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı.

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49. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile eşitliği yakalayan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 62'de Musa Çağıran'ın kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Başakşehir, altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı ve 49 puanla 3. sıraya yerleşti, rakibiyle arasındaki farkı 3'e indirdi.

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49 puanda kalan lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde 2. sırada yer alan Yeşil Beyazlı ekibin galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi.

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Ahmet Çalık unutulmadı

Konyaspor'n trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncusu Ahmet Çalık, Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında da unutulmadı. Ahmet Çalık'ın forma numarsı olan 6. dakikada, Başakşehirli taraftarlar tribünlerde salavat getirdi. Ayrıca, 'Ahmet Çalık ölmedi, kalbimizde yaşıyor' şeklinde tezahüratlarda bulundular.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Başakşehir-Konyaspor maçının 6. dakikasında, tribünler hayatını kaybeden eden Ahmet Çalık için teşrik tekbiri getirdi ve 'Ahmet ölmedi, kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yapıldı.

10' Konyaspor'da sarı kart gören Amir Hadziahmetovic, Alanyaspor deplasmanı öncesinde cezalı duruma düştü.

20' Konyaspor atağında Guilherme’nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Skubic kafayı vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

24' Başakşehir'de sakatlanan Youssuf Ndayishimiye'nin yerine Alexandru Epureanu oyunda.

26' Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Berkay, 3 rakibinden sıyrılıp uzaktan plase bir vuruş çıkardı ancak top az farkla yandan auta gitti.

GOL | 37' Sağ kanattan bindiren Michalak, müsait pozisyondaki Soner’i gördü. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan Bytyqi’ye pasını çıkardı. Bytyqi, ceza sahasına girer girmek aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1

Konyaspor, ilk 45 dakikayı Bytyqi'nin golüyle önde tamamladı.

GOL | 49' Serdar Gürler’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali, rakibinden sıyrılıp arka direkteki Gulbrandsen’e çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1

60' Sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler ceza sahasına girip son çizgiden arka direkteki Aleksic’e çıkardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

GOL | 62' Kazanılan serbest vuruşta Aleksic’in ceza sahasına gönderdiği ortada Duarte arka direkte kafayı vurup kale sahasına indirdi. Bu noktada Musa Çağıran ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1

75' Guilherme’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bytyqi düzeltip çok sert vurdu ancak kaleci Volkan bu pozisyonda gole izin vermedi.

84' Atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Atabey, ceza sahasına girer girmez müsait pozisyondaki Gulbrandsen’i gördü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Sehic son anda topu kornere gönderdi.

90+4' Bytyqi'nin soldan kullandığı korner atışında arka direkte iyi yükselen Ahmed Hassan kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Maçın hakemi Sarper Barış Saka son düdüğü çaldı ve 90 dakika Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Başakşehir: Volkan xxx, Ndayishimiye x (Epureanu dk. 24 xx), Duarte xxx, Hasan Ali xx (Lima dk. 90 ?), Tolga xxx, Serdar xxx (Şener dk. 90 ?), Aleksic xxx (Emre Çolak dk. 90 ?), Berkay xxx, Chadli xx (Atabey dk. 77 xx), Gulbrandsen xxx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil, Muhammed Yazıcı, Batuhan, Güney

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx (Ahmed Hassan dk. 76 x), Musa x, Adil x, Guilherme xx, Hadziahmetovic x, Michalak xx (Çekici dk. 68 x), Soner xx (Barış dk. 76 x), Mpoku x (Rahmanovic dk. 68 x), Bytyqi xx, Cikalleshi x

Yedekler: Eray, Erten, Ekrem, Oğulcan, Hüseyin, Ahmed Hassan, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bytyqi (dk. 37) (Konyaspor), Gulbrandsen (dk. 49), Musa Çağıran (dk. 62 k.k.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Tolga Ciğerci, Hasan Ali (Başakşehir)