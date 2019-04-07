(ÖZET) Başakşehir - Konyaspor maç sonucu: 2-0

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Başakşehir, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin özellikle ilk yarısı çok düşük bir tempoda geçerken, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 2. yarıda geldi. Rakibini 2-0'lık skorla deviren Başakşehir, zirve yürüyüşünü sürdürdü ve puanını 61 yaptı. Aykut Kocaman'lı Konyaspor ise bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

18. dakikada Medipol Başakşehir’in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro’nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca’nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro’nun pası verdiği sırada Visca’nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho’nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı’da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan’ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

Başakşehir'de Emre Belözoğlu, 41. dakikada sarı kart gördü. Hakem Serkan Çınar'ın faul ve kart kararına çok sinirlenen Emre, uzun süre büyük bir öfkeyle tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi ve her iki ekip de 0-0'lık skorla soyunma odasının yolunu tuttu. Maç içerisindeki tempo ilk yarı olarak bir hayli düşüktü.

Mossoro tabelayı değiştirdi

Maçta dakikalar 50'yi gösterdiğinde Başakşehir, Mossoro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan hızla son çizgiye inen Robinho'nun içeri çevirmek istediği top savunmanın müdahalesiyle tekrar Brezilyalı oyuncuya çarpıp kale alanında boşta kaldı. Ali Turan'dan önce hamle yapan Mossoro topu boş ağlara yolladı.

Gol, bir kez daha VAR hakemleri tarafından incelendi. Golden önce Robinho topu çevirirken meşin yuvarlağın çizgi dışına çıkıp çıkmadığı ve Mossoro topa vururken Ali Turan'a faul yapıp yapmadığı kontrol edildi. Uzun incelemeler sonrasında hakem gol kararını verdi.

59. dakikada Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde ön direkteki Filipovic iyi yükseldi, onun vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

Visca'dan müthiş gol

Mücadelenin 69. dakikasında Başakşehir'in yıldız futbolcusu Visca skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Sağ kanatta Mossoro'dan pası alan Visca ceza alanı içinde önünü boşalttı ve çaprazdan dar açıya rağmen çok sert ve düzgün vurdu. Meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'yı aşıp ağlarla buluştu.

Maçta başka gol olmadı ve Başakşehir sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

Atiker Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Serkan Çınar düdük çaldı. Çınar'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz üstlendi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, belindeki sakatlığı sebebiyle Arda Turan'ı maç kadrosuna dahil etmedi. Avcı, Arda Turan'ın yerine Elia'ya ilk 11'de şans tanıdı. Öte yandan sakatlığını atlatan Fransız sol bek Gael Clichy de ilk 11'de görev aldı. Sarı kart cezasını tamamlayan Emre Belözoğlu ise Gökhan İnler'in yerine sahaya sürüldü.

Medipol Başakşehir'in Atiker Konyaspor karşısındaki 11'i şu şekilde: Mert - Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho.

Başakşehir'den anlamlı pankart

Karşılaşma öncesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yılı sebebiyle Medipol Başakşehir sahaya pankartla çıktı. Turuncu lacivertli ekibin sahaya çıktığı pankartta 'Biz Türkiye'nin emniyetiyiz' yazısı yer aldı.

Kocaman'dan 5 değişiklik

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında kaybedilen Çaykur Rizespor maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Kocaman, cezalı Skubic'in yerine Opasanenko'ya, Volkan'ın yerine ise Jevtovic'e ilk 11'de görev verdi. Savunmanın göbeğinde Uğur Demirok'u yerine Ali Turan'a şans tanıyan tecrübeli teknik adam, sakat Ömer Ali'nin yerine Fofana, Mücahit'in yerine ise Adis Jahovic'i oynattı.