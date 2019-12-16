(ÖZET) Başakşehir - Konyaspor maç sonucu: 1 - 1

Avrupa fatihi Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Maça iyi başlayan taraf olan ev sahibi Başakşehir, 26'da Carlos Ponck ile golü buldu. Visca'nın kullandığı kornere çok iyi yükselen genç oyuncu, kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen isim oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken, Konyaspor ikinci yarıda golü buldu. 63'te Daci'nin sağ açıktan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde harika bir vuruş yapan Milosevic eşitliği getiren isim oldu.

Golün ardından Başakşehir, Konyaspor kalesinde tehlikeli ataklar bulsa da skor değişmedi, mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu beraberlikle puanını 27’ye çıkaran turuncu-lacivertli ekip, averajla Beşiktaş’ın önünde ikinci sıraya yükseldi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla aynı puana sahip Kasımpaşa’nın ardından averajla 15. sırada yer aldı.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Süper Lig’in ilk iki haftasında oynadığı maçları kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, daha sonraki 13 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalarak yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. İstanbul ekibi, bu süreçte oynadığı 13 maçta 7 galibiyet alırken, 6 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

13’üncü dakikada Visca’nın ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Elia’nın yerden sert vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.

26’ncı dakikada Başakşehir golü buldu. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Visca’nın altıpas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Ponck’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Medipol Başakşehir mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

55’inci dakikada sağ kanattan Medipol Başakşehir’in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can’ın penaltı noktasına doğru yükselttiği topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top kaleci Serkan’ın bakışları arasında az farkla yandan dışarı çıktı.

62’nci dakikada Skubic’in sağ kanattan yerden ortasına Ömer Ali’nin ön direkteki dokunuşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63’üncü dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Daci’nin sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde bomboş yükselen Milosevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Robinho’nun sağ kanattan sert şutunu kaleci Serkan kurtardı.

84’üncü dakikada Clichy’nin ortasında iyi yükselen Demba Ba’nın uzak direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

89’uncu dakikada Gökhan İnler’in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Visca’nın plase vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

90+1’inci dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Caiçara’nın kafayla penaltı noktası üzerine indirdiği topa Ba’nın müsait pozsiyonda sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Clichy’nin sağ kanattan kestiği ortada Crivelli’nin kafa vuruşunda kaleci Serkan topu son anda kornere çeldi.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 72 Gökhan İnler), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 66 Ba), Elia (Dk. 77 Robinho), Crivelli

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı - Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Miya), Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+3 Ali Turan), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic (Dk. 61 Daci)

GOLLER: Dk. 26 Ponck (Medipol Başakşehir) - Dk. 63 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Anicic, Ferhat Öztorun, Skubic (İttifak Holding Konyaspor)