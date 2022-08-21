(ÖZET) Başakşehir - Kayserispor maç sonucu: 2-0
Süper Lig'in 3. hafta maçında Başakşehir, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mesut Özil, karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna girerek Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı. İlk 3 maçında 7 puan toplayan Başakşehir, 6 gol atarken kalesinde gol görmedi.
Süper Lig 'in 3. hafta maçında Başakşehir, sahasında Kayserispor'u konuk etti.
18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam’ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
22. dakikada sol kanattan Lima’nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
30. dakikada Caiçara’nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay’ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Lima’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay’ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
57. dakikada İlhan Parlak’ın pasında topa sahip olan Mane’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
74. dakikada Kayserispor'da Başakşehir'e karşı 26 Ağustos 2005 doğumlu Baran Ali Gezek oyuna girdi ve ilk Süper Lig karşılaşmasına çıktı.
78. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir’in rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.
80. dakikada Mesut Özil, oyuna girerek Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Başakşehir, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.