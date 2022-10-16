(ÖZET) Başakşehir - İstanbulspor maç sonucu: 2-0

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Letonya ekibi RFS'yi 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantileyen Turuncu-Lacivertliler lige de çok hızlı girdi.

Stoperi can verdi

Osman Zeki Korkmaz'la adeta bir teknik adam takımı olarak dikkat çeken Sarı-Siyahlılar karşısında pozisyon açısından oldukça kısır bir maç geçirse de Başakşehir kazanmasını bildi. Emre Belözoğlu'nun ekibi, stoperi Youssouf Ndayishimiye'nin iki golle yıldızlaştığı maçta sahadan 2-0'lık zaferle ayrıldı.

Takibe devam

Bu sonuçla Başakşehir puanını 20 yapıp lider Adana Demirspor'u takip etmeye devam etti. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 74 Aleksic), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 68 Okaka), Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Traore

İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan Berber (Dk. 78 Kağan Bağış), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar (Dk. 77 Guri), Muammer Sarıkaya, Rroca, Topalli, Ethemi (Dk. 62 Ebert), İbrahim Yılmaz (Dk. 63 Emir Kaan Gültekin)

GOLLER: Dk. 26 ve Dk. 78 Ndayishimiye (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Caiçara (Başakşehir), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL | 26. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmadan gelen Ndayishimiye topu filelere gönderdi ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

33' Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

56' Oğuzhan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Muammer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

66' Berkay'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Serdar, topla birlikte kat ederek ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncunun meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla plase yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

75' Aleksic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

GOL | 78. dakikada Lucas Lima sol taraftan serbest vuruşu arka direğe doğru kullandı, Duarte kafayla indirdi, Ndayishimiye çaprazdan sert vurdu ve maçta ikinci kez ağları sarstı: 2-0.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Başakşehir - İstanbulspor 11'ler

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Traore

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz



