Ligde olduğu gibi Avrupa'da son derece başarılı bir performans sergileyen Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Hearts'ı ağırladı. Turuncu Lacivertliler, gruptaki final maçına 3 eksikle çıktı. İstanbul ekibinde belinden ameliyat olan takımın yıldız ismi Mesut Özil, Hearts müsabakasında forma giyemedi. Biglia ve Mahmut da sakatlıklarından dolayı kritik maçta oynayamadı.

Başakşehir'in Burundili stoperi Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Gürcü hakem Goga Kikacheishvili'nin yönettiği 90 dakikada gülen taraf temsilcimiz oldu. Youssouf Ndayishimiye, Serdar Gürler ve Berkay Özcan'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, A Grubu'nu zirvede tamamladı, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Tek golünü 90. dakikada Nathaniel Atkinson ile bulan Hearts ise 6 puanla 3. sırada yer aldı. Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Rigas'ı 3-0'la geçti. İtalyan devi, 13 puan ve averajla 2. sırada yer alırken 2 puanlı Rigas son sırada kaldı.

Liderlik çok önemli

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak.

Maçtan dakikalar:

GOL | 4' Deniz Türüç'ün kullandığı kornere hareketlenen Youssouf Ndayishimiye, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Mahmut ve Biglia'nın yokluğunda maça ön libero olarak başlayan Burundili stoper, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü attı.









GOL | 33' Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi, kaleciden seken top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Milli futbolcunun yerden yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti ve temsilcimiz farkı 2'ye çıkardı.

36' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın ortasında arka direkte Traore topun sahibi oldu. Traore’nin sağ taraftan kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gordon’dan döndü. Traore dönen topa yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Gordon kornere çeldi.

56' Serdar, kullandığı köşe vuruşunda ortasını kale önüne yaptı. Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL | 64' Hearts savunmasının hatasında sağ kanatta topla buluşan Ömer Ali Şahiner, yaptığı koşu sonrasında boş durumda olan Berkay Özcan'ı gördü. Yıldız orta sahanın ceza sahası içerisinden attığı şutta top ağlarla buluştu.

90' Sol taraftan ceza sahası içine giren McKay'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Shankland'in vuruşunda kaleci Muhammed topu oyun alanına çeldi. Arka direkte kaleciden dönen topu takip eden Atkinson'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Goga Kikacheishvili, Davit Gabisonia, Davit Chigogidze

BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali), Touba, Leo Duarte, Hasan Ali, Ndayishimiye (Dk. 86 Şener), Deniz, Aleksic, Serdar (Dk. 72 Chouiar), Traore (Dk. 63 Berkay), Okaka (Dk. 72 Szysz)

HEARTS: Gordon - Atkinson, Smith (Dk. 46 Halliday), Sibbick, Neilson, Cochrane, Forrest (Dk. 63 Ginnelly), Smith (Dk. 63 McKay), Devlin, Grant (Dk. 82 Pollock), Henderson (Dk. 63 Shankland)

GOLLER: Dk. 4 Ndayishimiye, Dk. 33 Serdar, Dk. 64 Berkay (Başakşehir), Dk. 90 Atkinson (Hearts)

SARI KARTLAR: Ndayishimiye, Aleksic (Başakşehir), Sibbick, Smith, Atkinson, Cochrane, Halliday (Hearts)