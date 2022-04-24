ÖZET Başakşehir-Hatayspor maç sonucu: 3-0

Süper Lig 'in 34. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u Deniz Türüç(2) ve Mahmut'un golleriyle 3-0 mağlup etti ve Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Maçtan önemli dakikalar

Başakşehir-Hatayspor maçı başladı.

Mücadelenin ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi.

21. dakikada Hatayspor ceza sahasında savunmada Onur Ergün’ün pası kısa kalınca araya Aleksic girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada sol taraftan Lima’nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic’in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

GOL| 65.dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.

75. dakikada tehlikeli bir bölgeden Başakşehir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Tolga Ciğerci'nin şutunu Munir kurtardı.

77. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan getirdiği topta ceza sahası içine ortasında topu kontrol eden Mahmut, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

Deniz Türüç'ten harika gol

88. dakikada Başakeşhir, Deniz Türüç'le 3-0 yaptı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz, barajın üzerinden güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanın sahibi olarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir eşiği geçti. Bu sonucun ardından Başakşehir 57 puana ulaşırken Hatayspor 49 puanda kaldı.

Başakşehir-Hatayspor 11:

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Aleksic, Trezeguet, Gulbrandsen

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Sackey, Adekugbe, Onur, Boudjemaa, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf.

Başakşehir-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Hatayspor maçı 24 Nisan'da (bu akşam) oynanacak ve 16.00'da başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kritik mücadele beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.