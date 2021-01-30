ÖZET| Başakşehir - Hatayspor maç sonucu: 1-5

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ligde son üç maçını kazanamayan ve TFF Süper Kupa'da da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'de Okan Buruk dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, Hatayspor maçı öncesinde yaptığı açıklamayla takımın başında Aykut Kocaman'ı getirdi. Kocaman maçı locada takip etti.

Haftaya 24 puanla 15. sırada giren Başakşehir, kötü gidişata son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK deplasmanında, 1-1’lik sonuçla kapatan Bordo Beyazlılar ise İstanbul’dan galibiyetle dönmek istiyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılamayan Hatayspor, 32 puanla 7. sırada yer alıyor.

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HATAYSPOR GOL OLDU, YAĞDI

Maça konuk ekip Hatayspor etkili başladı. Dakikalar 11'i gösterdiğinde konuk ekip Mame Diouf'un attığı golle 1-0 öne geçti. Dakikalar 20'de konuk ekip penaltı kazandı. 21. dakikada topun başına gelen Akintola skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala bu kez Hatayspor'da sahneye takımın golcüsü Boupendza çıktı. Boupendza, yaşanan karambol sonrasında verilen penaltıyı 42. dakikada gole çevirdi: 0-3. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

HATAY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, mücadelenin ikinci yarısında da etkili bir oyun oynadı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Mame Diouf, sağdan bindirme yapan Akintola'ya pasını atıp ceza sahasına girdi. Akintola yerden Mame Diouf'a pasını gönderdi. Senegalli futbolcuya sadece dokunmak kaldı: 0-4.

Başakşehir, evinde adeta şoka uğradı. Dakika 68'te Boupendza, savunmanın yaptığı hataya değerlendirerek topu kaptı. Kaleci Mert Günok'a çalımını attıktan sonra şutunu gönderdi ve takımını 5-0'lık üstünlüğe taşıdı.

KAMANA KENDİ KALESİNE ATTI

Dakika 80'de Başakşehir, Hataysporlu futbolcu Kamana'nın kendi kalesine attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

Bu skor sonrasında ev sahibi Başakşehir, 24 puanla 14. sırada kalırken, Hatayspor deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 35'e çıkardı ve 5. sıraya yükseldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Tarık Ongun xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Epureanu xx, Hasan Ali x (Cemali dk. 46 x), Mehmet Topal xx (Azubuike dk. 19 x), Mahmut xx (Ravil Tagir dk. 84 ?), Deniz xx (Crivelli dk. 46 x), Junior Fernandes xx, Aleksic xx (Guldbrandsen dk. 75 x), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Muhammed Emin, Ponck, Uğur

Teknik Sorumlu: Nedim Yiğit

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Bilong xx, Yusuf xx, Mesut xx, Aabid xx (Akomadi dk. 77 x), Ribeiro xxx (Muhammed Mert dk. 63 x), Akintole xxx (Selim dk. 58 x), Boupendza xxx, Traore xx (Sackey dk. 58 x), Diouf xxx (Kamara dk. 63 x)

Yedekler: Akın Alkan, Burakcan Çamoğlu, Katranis, Santos, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diouf (dk. 11 ve 57), Akintole (dk. 21 pen.), Boupendza (dk. 42 pen. ve 68) (Hatayspor) Kamara (dk. 80 k.k.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Akintole (Hatayspor) Deniz, Nedim Yiğit (Teknik Sorumlu), Aleksic, Junior Fernandes (Medipol Başakşehir)