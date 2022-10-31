(ÖZET) Başakşehir-Giresunspor maç sonucu: 3-1

Başakşehir, Süper Lig 'in 12. haftasında Giresunspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye kaybeden ve 20 puanı bulunan Turuncu Lacivertliler, evinde kazanıp zirve yarışında fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyordu. 7 maçtır kazanamayan ve 9 puanla ateş hattına gerileyen Çotanaklar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin peşindeydi.

Ndayishimiye gollere devam ediyor

Emre Belözoğlu ve Hakan Keleş'in taktik savaşında kazanan Belözoğlu oldu. İstanbul ekibi 38'de son haftaların formda ismi Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle skoru 1-0 yaptı ve soyunma odasına önde gitti. Geçen hafta cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Ndayishimiye bir önceki hafta İstanbulspor karşılaşmasında attığı 2 golle dikkat çekmişti. İkinci devrede de Başakşehir baskısı vardı. 65'te Philippe Keny ağları sarstı, 76'da Ömer Ali Şahiner fişi çeken golü kaydetti. 80'de Giresun, Serginho'yla farkı ikiye indirse de mücadele 3-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

Giresun ateş hattında kaldı

Bu sonuçla Turuncu-Lacivertliler puanını 23 yapıp zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Yeşil-Beyazlılar ise 9 puanda küme düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge ilk düdüğü çaldı, maç başladı.

GOL İPTAL!

11' Giresunspor ceza sahası dışının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. İçeri yapılan ortada Ramon Arias kafayı vurup ağları sarssa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL!

38' Başakşehir'in sağdan gelişen atağında çizgiye yakın noktadan Serdar içeri ortaladı, savunma kafayla uzaklaştırdı ancak yayın üzerinde topla buluşan Ndayishimiye ceza alanına girer girmez çok sert vurdu ve kaleci Onurcan'ı avlamayı başardı: 1-0.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

GOL!

65' Berkay Özcan'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Keny fileleri sarstı: 2-0.

GOL!

76' Ömer Ali Şahiner savunmaya yaptığı baskıda topu ceza yayında kaptı ve sağ köşeye sert vurdu, skoru 3-0'a getirdi.

BİR GOL DAHA!

80' Giresun sol kanattan geldi, ceza sahasına yapılan ortada Bajic kafasıyla arkaya indirdi, Serginho penaltı noktası üzerinden sert vurdu, ağları havalandırdı.

GOL İPTAL!

89' Giresunspor'un Riad Bajic'le attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Başakşehir-Giresunspor 11'ler:

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay, Serdar Gürler, Mounir, Keny

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Sergen, Perez, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajic