(ÖZET) Başakşehir - Giresunspor maç sonucu: 3-1

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Başakşehir, puanını 32'ye yükseltti, maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10. maçta 8. galibiyetini alan İstanbul ekibine 3 puanı getiren goller; 17'de Deniz Türüç, 69'da Junior Caiçara ve 78'de Edin Visca'dan geldi. Hakan Kutlu'lu Çotanaklar'ın 28'de Mamadou Diarra ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışından Deniz Türüç'ün sert yerden şutu Perez'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda Diarra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

58. dakikada Visca'nın kullandığı korner vuruşunda Deniz'in topa kafayla dokunuşu kale direğinin yanından auta çıktı.

66. dakikada Guldbrandsen'in ceza sahası içine pasında Berkay'ın sert şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

69. dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Caicara sağ kanattan topla hareketlendi. Visca ile verkaç yapan Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan sert şutu kaleci Okan'ın yanından ağlarla buluştu: 2-1.

78.i dakikada Aleksic'in ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Caicara, Epureanu, Lima (Dk. 65 Guldbrandsen), Ömer Ali, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Mahmut (Dk. 87 Metin Emre), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Berkay, Visca (Dk. 87 Şener), Okaka

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki, Aziz Behic (Dk. 88 Emre), Alexis, Diarra, Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Diabate (Dk. 88 Umut), Sergio, Shapi (Dk. 84 Champness), Balde (Dk. 80 Doukara)

GOLLER: Dk. 17 Deniz, Dk. 69 Caicara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Ömer Ali (Medipol Başakşehir) - Traore (GZT Giresunspor)