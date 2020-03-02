(ÖZET) Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü maç sonucu: 3-1

Avrupa'da göğsümüzü kabartmaya devam eden Başakşehir, ligde de gümbür gümbür yoluna devam ediyor.

Haftanın kapanış akşamında Gaziantep Futbol Kulübü'nü kouk eden Okan Buruk'un öğrencileri 3 puanı 3 golle aldı ve yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Başakşehir bu galibiyetle maç fazlasıyla ve 49 puanla, 48 puuanlı Trabzonspor'un önünde lider duruma geçti.

Maçtan dakikalar...

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan’ın ceza sahası içine çevirdiği topta Twumasi’nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın ceza sahası içine ortasında Crivelli’nin vuruşunda top kaleci Günay’dan döndü ve tekrar Crivelli’nin önünde kaldı. Crivelli’nin vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca’nın yerden yaptığı vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

48. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı dışına çıktı.

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahası içine giren Demba Ba’nın çevirdiği topla buluşan Clichy’nin yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada Caiçara’nın sağ taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan İrfan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kenan’ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic’in yaptığı vuruşta topu kaleci Günay oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Demba Ba’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1



