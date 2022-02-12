ÖZET | Başakşehir - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Başakşehir, ara transfer döneminde takıma katılan isimleri Pizzi (34') ve Serdar Gürler'in (87') attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir, 4 maç üst üste puan kaybı yaşadığı periyodun ardından Fenerbahçe 'yi deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Bugün de Gaziantep FK karşısında kazanarak üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir, 24 maç sonunda 40 puana ulaştı.

Ligde ilk deplasman galibiyetini 26 Aralık 2021'de Çaykur Rizespor deplasmanında alan Gaziantep FK, o maçın ardından üst üste 3. deplasmanda yine puan kaybı yaşadı. Konuk ekip, 24 maç sonunda 35 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

8. dakikada Gaziantep FK atağı hızlı gelişti. Oğuz Ceylan'ın pasında hareketlenen Alexandru Maxim, ceza sahası ön çizgisindeki Recep Niyaz'ı gördü. Recep'in etkisiz vuruşu, savunmada Youssouf Ndayishimiye'de kaldı.

15. dakikada Günay Güvenç'in kısa düşen topunda Nacer Chadli, Pizzi'yi gördü. Pizzi'nin ceza sahasına girerken sol ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Günay Güvenç çıkardı.

16. dakikada Gaziantep FK, yine hızlı çıktı. Topu getiren Recep Niyaz'ın şutu, üstten dışarı gitti.

20. dakikada Stefano Okaka'nın pasında ceza sahasına giren Berkay Özcan, sağ kanatta çizgiye inerek ortasını yaptı. Tehlikeli topu altı pasta Papy Djilobodji uzaklaştırdı.

21. dakikada Gaziantep'te Hamza Mendyl'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Alexandru Maxim'in vuruşu altı pasta savunmadan geri döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Amedej Vetrih'in vuruşu da Alexandru Epureanu'ya çarparak kornere gitti.

29. dakikada Gaziantep FK'da Alexandru Maxim'in ceza sahasına girmesine Alexandru Epureanu engel olurken dönen topta kontrol sonrası Muhammet Demir'in sert şutunu kaleci Volkan Babacan çıkardı.

Asist Trezeguet, gol Pizzi

34. dakikada Gaziantep FK savunmasında Ertuğrul Ersoy'un büyük hatası sonrası Stefano Okaka topu kazandı. Okaka'nın dokunduğu topu alan Trezeguet, Pizzi'yi gördü ve Portekizli oyuncu kaleciyle karşı karşıya düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada Başakşehir'de sol kanattan topu taşıyan Pizzi, Stefano Okaka'ya pasını verdi. Sonrasında topu alan Trezeguet, bir kez daha Pizzi'yi görürken Portekizli oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

71. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Muhammet Demir'in kafa vuruşu savunmadan döndü. Sonrasında Muhammet'in altı pas üzerinden yaptığı vuruş, savunmaya çarparak kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'da Merkel'in uzun pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan etkili şutu, son anda Volkan Babacan'ın müdahalesi ile kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı kornerde Papy Djilobodji'nin altı pas üzerinden yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

85. dakikada Gaziantep'te yine Merkel'in ortasında ceza sahasına giren Oğuz Ceylan'ın altı pasın çaprazından yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

GOL | 87. dakikada Gaziantep FK atağında topu kazanan Başakşehir, Berkay Özcan ile hızlı çıktı. Berkay'ın pasında sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen, ceza sahasına girerek şutunu çekerken top savunmaya çarptı ve altı pasta Serdar Gürler, kale çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkaran isim oldu: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

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Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Pizzi (Ömer Ali dk. 77), Trezeguet (Gulbrandsen dk. 77), Berkay Özcan (Emre Çolak dk. 89), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 88), Chadli (Salih Uçan dk. 63), Okaka

Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca (Merkel dk. 65), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Börven dk. 82), Vetrih (Stankovski dk. 82), Mendyl, Recep Niyaz (Sagal dk. 65), Maxim, Muhammet Demir (Berke Gürbüz dk. 90+2)

Yedekler: Mustafa Bozan, Olkowski, Caulker, Messaoudi, Doğan Erdoğan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Pizzi (dk. 34), Serdar Gürler (dk. 87) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Caiçara (Başakşehir), Mendly (Gazintep FK)

Fotoğraflar: Saycan Sayım