(ÖZET) Başakşehir-Fiorentina maç sonucu: 3-0

UEFA Konferans Ligi A Grubu'nun iki favorisi karşı karşıya geldi, temsilcimiz Başakşehir, Fiorentina ile Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaştı. Grubun ilk maçında İskoç temsilcisi Hears'ı 4-0 gibi farklı bir skorla devirerek rakiplerine iddialı bir mesaj gönderen Turuncu Lacivertliler, İtalyan devini devirerek 2'de 2 yaptı.

İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernandez'in yönettiği karşılaşmada güçlü rakibini Serdar Gürler'in 57. ve 71. dakikada ve 90. dakikada Bertrand Traore'nin attığı gollerle 3-0 mağlup eden Emre Belözoğlu'nun ekibi, 6 puana ulaştı, gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.

Mor Beyazlılar, grubun en zayıf temsilcisi Rigas Skola ile sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kalmıştı. Çizme ekibi, temsilcimiz karşısında aldığı mağlubiyetle 1 puanda kaldı, haftayı son sırada kapattı.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta Hearts, Rigas Skola'yı deplasmanda 1-0'la geçti ve 3 puanla 2. sıraya yerleşti. Skola ise 1 puan ve averajla 3. sırada kendisine yer buldu.

Kaybetmeyi unuttu!

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Başakşehir, gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı. Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirve yarışı veren Başakşehir ayrıca ligin namağlup iki takımından birisi. Emre Belözoğlu ve öğrencileri, Ön Eleme ile Play Off turlarında sahadan hiç mağlup ayrılmadı. Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu'nda İsrail ekibi Netanya'yı, 3. Ön Eleme Turu'nda İzlanda ekibi Breidablik'i, Play Off Turu'nda ise Belçika ekibi Royal Antwerp'i geçerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmayı başardı.

Konferans Ligi A grubu ilk maçlarında İskoç ekibi Hearts'ı 4-0'lık skorla geçen Turuncu Lacivertliler, iyi performansına grup etabında da devam etti. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi A grubu ikinci maçında, Fiorentina'yı 3-0'la geçerek 2'de 2 yaptı ve namağlup unvanını korudu.

Fatih Terim, tribünden izledi

Başakşehir'in Fiorentina'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2'nci maçını teknik direktör Fatih Terim, tribünden izledi. Teknik direktörlük kariyerinin Temmuz 2000-Şubat 2001 döneminde Fiorentina'nın başında görev yapan tecrübeli teknik adam, kendi adını taşıyan statta eski takımı Fiorentina'nın Başakşehir ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.

Maçtan dakikalar:

27. dakikada Ikone’nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.

30. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı.

57. dakikada Monir’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Youssouf, Serdar Gürler’e indirdi. Altıpasın dışından Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

71. dakikada Fiorentina savunmasının pasında top kaleci Golini’ye geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan kaleci Gollini meşin yuvarlağı ayağından aştı ve topu Serdar Gürler kaptı. Serdar’ın kaleciden sıyrılıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Szysz’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Traore’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer- Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 58 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Chouiar (Dk. 82 Mesut Özil), Okaka (Dk. 58 Traore)

FIORENTINA: Gollini - Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Dk. 67 Biraghi), Mandragora, Bonaventura (Dk. 78 Duncan), Maleh (Dk. 67 Barak), Ikone, Saponara (Dk. 78 Kouame), Cabral (Dk. 46 Jovic)

GOLLER: Dk. 57 ve Dk. 71 Serdar Gürler, Dk. 90 Traore (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Amrabat (Fiorentina)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Ikone (Fiorentina)