(ÖZET) Başakşehir - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Başakşehir ve Fenerbahçe Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zevkli ve heyecanı yüksek mücadelede iki takım da önemli gol pozisyonlarından yararlanamazken, 32'de Crivelli'nin golüne, Fenerbahçe'de 77'de Muriç ve 90+3'te Dirar karşılık verdi.

Dirar'ın son saniyedeki kafa golünden önce ise Zajc'ın top sürüşü ve sonrasında Ferdi'nin ortası ise çok iyiydi.

Muriç'in beraberliği getiren klas golü ise belki de maçın kaderini değiştirdi.

Fenerbahçe bu skorla 2011/2012 sezonundan sonra ilk kez lige 2'de 2'yle başlamış oldu. Sarı Lacivertliler 6 puana yükselirken Başakşehir ise henüz puan alamadı.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan sağ bekte, Deniz Türüç sağ açıkta yer alırken, Tolga Ciğerci de uzun süre sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçtan dakikalar şu şekilde:

4' Sol kanattan serbest vuruş kullanan Visca, direkt kaleye gönderdi, hafif açılmış olan genç kaleci Altay son anda topu kornere çeldi.

15' Emre Belözoğlu'nun kritik noktadan kullandığı frikikte top barajdan döndü.

16' DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan Deniz'in ortasında Muriç'nin vuruşu üst direkten döndü.

22' Medipol Başakşehir'de Elia sakatlandı. Kerim Frei oyuna giriyor.

26' Başakşehir'de Crivelli'nin attığı gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

31' Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından harika şutu direkten döndü.

32' GOL! Başakşehir Crivelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Crivelli, Mert Günok'un anında kullandığı degajda topu aldı, sağ kanattan içeri girdi, Jailson'u geçip dar açıdan müthiş dokundu ve harika bir gole imza attı.

44' VAR'da incelenen pozisyonun ardından Muriç'in attığı gol iptal edildi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

53' Azubuike'nin sol çaprazdan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Edin Visca gelişine harika vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

55' Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues'in yerine oyuna dahil oldu.

61' Marcio Mossoro'nun ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, kaleci Altay Bayındır'la karşı karşıya kaldı ancak genç kaleci müthiş müdahale etti ve Fenerbahçe'yi 2 farklı yenilgiden kurtardı.

77' GOL! Vedat Muriç attı Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktasının sol çaprazında topla buluşan Vedat Muriç gelişine müthiş vurdu ve golü attı.

83' Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Miha Zajc'ın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

GOL! 90+3'TE NABIL DIRAR'IN GOLÜ FENERBAHÇE 2-1 ÖNDE!

Maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.





İki takımın maç kadroları:

Başakşehir:

Mert Günok - Junior Caiçara - Aurelien Chedjou - Aziz Behich - Miguel Vieira - Eljero Elia - Okechukwu Azubuike - Edin Visca - Arda Turan - Marcio Mossoro - Enzo Crivelli

Yedekler:

Volkan Babacan - Uğur Uçar - Carlos Ponck - Furkan Soyalp - Gökhan İnler - Kerim Frei - Soner Aydoğdu - Demba Ba - Fredrik Gulbrandsen - Robinho

Fenerbahçe:

Altay - Ozan Tufan - Jailson - Zanka - Dirar - Tolga Ciğerci - Emre Belözoğlu - Deniz Türüç - Garry Rodrigues - Max Kruse - Vedat Muriç

Yedekler:

Harun Tekin - Sadık Çiftpınar - Serdar Aziz - Abdulcebrail Akbulut - Murat Sağlam - Miha Zajc - Ferdi Kadıoğlu - Alper Potuk - Mehmet Ekici - Allahyar Sayyadmanesh

Başakşehir’de 4 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçının 11’ine göre Fenerbahçe karşılaşmasında 4 değişlik yaparak başladı.

Süper Lig’in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayan Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftaya 4 değişlik yaptı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında görev alan Ponck, Soner Aydoğdu, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba, sarı-lacivertliler karşısındaki 11’de yer almadı. Bu futbolculardan İrfan Can’ın Yen Malatayspor müsabakasında kırmızı kart cezası bulunuyor.

Buruk, 11’de Mert Günok, Caicara, Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Okechuhwu, Mossoro, Edin Visca, Elia, Arda Turan ve Crivelli’ye şans verdi.

Yedeklerde ise Volkan Babacan, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Soner, Furkan Soyalp, Kerim Frei, Gökhan İnler, Fredrik Gulbrandsen ve Robinho yer aldı.

Tolga Ciğerci 494 gün sonra 11’de

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, sakatlığını atlattıktan sonra tam 494 gün sonra ilk kez A Takım seviyesinde bir maça ilk 11’de başladı.

Geçtiğimiz sezonu sakatlıklara boğuşarak geçiren Tolga Ciğerci, Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına ilk 11’de başladı. Ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında oyuna 74. dakikada dahil olan gurbetçi futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından Başakşehir maçında da 11’de görev aldı. Tolga, sakatlığı sonrası A Takım seviyesinde tam 494 gün sonra bir maça 11’de başladı.

Ciğerci son 11 maçına Galatasaray forması altında 18 Nisan 2018 tarihinde Akhisarspor ile oynanan kupa maçında çıkmıştı