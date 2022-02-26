ÖZET | Başakşehir - Fatih Karagümrük maç sonucu: 1-2

Son 4 maçından 12 puan çıkarmayı başaran ve 46 puanla 3. sırada yer alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig 'in 27. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Evinde 3 puanı kapmayı amaçlayan Başakşehir'e Volkan Demirel'li Karagümrük çelme taktı. Konuk ekip Fatih Karagümrük, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Başakşehir, 25'inci dakikada Trezeguet ile öne geçerken, Karagümrük'ün gollerini 39'uncu dakikada Borini, 41'inci dakikada ise Ahmed Musa kaydetti. Kırmızı-Siyahlı ekip bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti, Başakşehir'in ise galibiyet serisi son buldu. Emre Belözoğlu'nun ekibi 46 puanda kaldı.









MAÇTAN DAKİKALAR

25'inci dakikada Berkay'ın pasında topla buluşan Pizzi'nin ceza sahasına ortasında Trezeguet'nin arka direkte dokunuşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada Salih Dursun'un uzun pasında Epureanu'nun müdahalesiyle top Bistrovic'in önünde kaldı. Hırvat oyuncunun pasında Borini'nin sert şutuyla maça eşitlik geldi: 1-1.

41'inci dakikada Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan Emre Mor rakip ceza sahasına girdi ve yerden sert ortasında Ahmed Musa topu ağlara gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

63'üncü dakikada Salih Uçan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan- Hasan Ali (Dk. 77 Ömer Ali), Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi (Dk. 46 Aleksic) , Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih), Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Trezeguet (Dk.77 Gulbrandsen), Okaka

VAVARCARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Salih, Burak, Balkovec, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Toure (Dk. 65 Levent), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz)

GOLLER: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir) - Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (Vavacars Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Caner, Levent (Fatih Karagümrük) - Salih Uçan, Okaka (Medipol Başakşehir)

DHA