(ÖZET) Başakşehir - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-0

Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Son olarak Avrupa'da Fiorentina'yı 3-0'la geçen, ligde kalesinde gol görmeyen ve namağlup durumda olan Turuncu Lacivertliler müthiş çıkışını bir galibiyetle taçlandırmak istiyordu.

Evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça taşımaya çalışan Emre Belözoğlu'nun ekibinin planı tutmadı. İtalyan efsane Andrea Pirlo'nun Karagümrük'ü, Başakşehir'e dur dedi. Ankaragücü galibiyetinin ardından üst üste 2 beraberlik alan 5 puanlı Andrea Pirlo'lu Karagümrük skoru korumasını bildi ve zorlu deplasmandan 1 puan çıkardı.

Karşılaşmanın son anlarında sinirler gerildi. 90+3'te Mahmut Tekdemir, 90+5'te de Otobek Shukurov kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Başakşehir 14, Karagümrük ise 6 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

35' Başakşehir etkili geldi. Munir, sağ kanatta boş pozisyonda olan Traore'yi gördü. Burkina Fasolu futbolcu topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunu yaptı ancak kaleci Viviano yatarak topu tuttu.

45+5' Caner Erkin'in kullandığı frikiği Volkan Babacan çıkardı. Dönen topu Jimmy Durmaz tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

DİREK!

54' Kouassi ceza alanı sağ çaprazında rakibini geçip dar açıdan uzak köşeye vurdu, direğe çarpan top oyun alanına döndü.

DİREK!

Lucas Lima'nın harika füzesi üst direkten dönüyor.

DİREK!

90+1' Ceza alanı solunda Berkay topu içeri çevirdi, Rayyan Baniya ters vurdu, top kendi ağlarına gidiyordu ancak direğe çarptı. Şans Karagümrük'ten yana...

KIRMIZI KART!

90+3' Mahmut Tekdemir, Dresevic'e yaptığı centilmenlik dışı müdahalesi sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

BİR KIRMIZI DAHA!

90+5' Shukurov şiddetli itirazı sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma sona erdi.

Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ndayasihimiye, Duarte, Lima, Biglia, Mahmut, Deniz Türüç, Traore, Chouiar, Keny

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne