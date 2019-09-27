(ÖZET) Başakşehir - Çaykur Rizespor maç sonucu: 5-0

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşısında adeta şov yaptı.

Maça çok iyi başlayan Okan Buruk'un öğrencileri, henüz 5. dakikada Aleksic'le öne geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran ve Rize savunmasını zorlayan Başakşehir, 33'de farkı 2'ye çıkardı. Aleksic'in asistinde topu filelere yollayan Fredrik Gulbrandsen, yeni takımında ilk kez golle tanıştı. İlk devre bu skorla sona ererken, Başakşehir ikinci yarıda rakibine top göstermedi.

Maçın yıldızı olan Aleksic, 73'de kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti. 87'de Crivelli, 90'da İrfan Can Kahveci'nin sahneye çıkmasıyla Başakşehir, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Bu sezonki ikinci galibiyetini alan Turuncu Lacivertli ekip, 8 puanla 6. sıraya yerleşti. Üst üste ikinci kez kaybeden Rize ise 8 puanla, 8. sırada kaldı.

Başakşehir ligin 7. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise evinde Trabzonspor’u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Caiçara’nın ara pasıyla savunma arkasına koşan Visca, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yerden içeriye sert çevirdiği top, savunmada Melnjak’ın ters müdahalesiyle yan kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

16. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Visca’nın sol ayağıyla bekletmeden şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Caiçara, sağdan savunma arkasına koşu yapan Visca’yı gördü. Sağdan topla ceza alanına giren Visca, meşin yuvarlağı yerden penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Aleksic’e çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada sağdan Moroziuk’un etkili ortasında ön direkte Samudio’nun kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sağdan Visca’nın yerden sert ortasında kaleci Gökhan Akkan topun kontrolünü sağlayamadı. Aleksic, yükselen topu kafayla Guldbrandsen’in önüne çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0

Mücadelenin ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

57. dakikada Vetrih’in uzak mesafeden yerden şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Aynı dakikada soldan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Melnjak’ın altıpasa etkili ortasına iyi yükselen Oğulcan Çağlayan’ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

62. dakikada Moroziuk’un rakip yarı alanın ortalarından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta gitti.

73. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Crivelli’nin pasında Visca topun gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top altıpasta Aleksic’in önünde kaldı. Aleksic topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin bayrak kaldırdığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus ofsayt kararı verdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı belirlenerek gol geçerli sayıldı: 3-0

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı 4’e yükseltti. Soldan topla hareketlenen Elia’nın ortasında altıpasta Crivelli’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

88. dakikada Attamah’ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Samudio’nun ceza sahasına girerken vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90. dakikada Medipol Başakşehir skoru 5-0’a taşıdı. İrfan Can Kahveci’nin yaklaşık 30 metreden çok sert vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Medipol Başakşehir sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Başakşehir - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Gulbrandsen, Crivelli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Vetrih, Attamah, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic







