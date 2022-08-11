(ÖZET) Başakşehir - Breidablik maç sonucu: 3-0

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki temsilcilerimizden Başakşehir, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı. İlk maçta deplasmanda 3-1 ile geçen Başakşehir, iç sahada da Breidablik'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir'i galibiyete taşıyan goller; 44. dakikada Mounir Chouiar, 74. dakikada Ahmed Touba ve 84. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

Rakip belli oldu

Breidablik'i toplamda 6-1'lik üstünlükle geçen Başakşehir'in Play-Off Turu'ndaki rakibi Lillestrom'u devre dışı bırakan Belçika ekibi Antwerp oldu. Rakibini deplasmanda 3-1 ile geçen Royal Antwerp, iç sahada da 2-0 ile kazanmayı başararak üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç'ün ceza sahasından şutu savunmadan dönerken sonrasında Ömer Ali Şahiner'in uzak mesafeden şutu ise üstten dışarı gitti.

9. dakikada Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içi sağ çizgiden çevirdiği topu Breidablik savunması çıkardı.

10. dakikada bu kez Deniz Türüç sağ kanattan ceza sahasına yöneldi ve içeri çevirdiği topu bir kez daha Breidablik savunması uzaklaştırdı.

11. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Lucas Biglia'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

14. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, göğüs kontrolü ile ceza sahasına girmişti fakat son anda savunma topu kornere gönderdi.

Başakşehir gole çok yaklaştı

14. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde Youssouf Ndayishimiyei'nin altı pas içinde bomboş pozisyonda diziyle yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.

16. dakikada Başakşehir'de sol çizgiye inen Deniz Türüç'ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

17. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı kornerde Ahmed Touba'nın uygun pozisyondaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Bredidablik'te kaleci Anton Ari Einarsson'un pasını Lucas Biglia kesti. Arjantinli oyuncunun gönderdiği topta Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

24. dakikada sol kanattan içeri kat eden Serdar Gürler'in arka direğe yaptığı orta kaleci Anton Ari Einarsson'da kaldı.

26. dakikada ileri çıkan Ahmed Touba'nın rakiplerinden kurtularak ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.

28. dakikada Breidablik savunmasından seken topa Deniz Türüç'ün gelişine yaptığı vuruş isabetli olmadı.

29. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruş, savunmadan sekerek kaleci Anton Ari Einarsson'da kaldı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerden dönen topta Şener Özbayraklı'nın yine sağ kanattan yaptığı ortaya Stefano Okaka'nın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Breidablik'te ceza sahası içi sağ çaprazdan Jason Svanthorsson'un şutu ters kanattan taca çıktı.

GOL | 44. dakikada Başakşehir'de Şener Özbayraklı'nın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in içeri pasında Stefano Okaka, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla Başakşehir'i öne geçirdi: 1-0.

45+3. dakikada Breidablik'te Başakşehir ceza sahası çizgisi önünden kullanılan serbest vuruşta Gisli Eyjolfsson'un vuruşu barajdan döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç ile yaptığı duvar pası sonrası ceza sahası içinde uygun durumda topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşuna son anda savunma yatarak müdahale etti.

52. dakikada Serdar Gürler'in pozisyonundan sonra kornere çıkan topta Deniz Türüç'ün ortasında Hasan Ali Kaldırım'ın arka direkte yaptığı vuruşu kaleci Anton Ari Einarsson, iki hamlede kontrol etti.

55. dakikada Breidablik etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Viktor Karl Einarsson, ön direkte yaptığı vuruş Volkan Babacan'da kaldı.

58. dakikada Başakşehir'de savunma arkasına hareketlenen Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arkasından Damir Muminovic'in müdahalesi sonrası Serdar Gürler, yerde kalırken maçın hakemi devam kararı verdi.

Emre Belözoğlu'ndan iki değişiklik

65. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç ve Berkay Özcan oyundan çıkarlarken Mounir Chouiar ve Mehmut Tekdemir oyuna girdiler.

64. dakikada paslaşarak çıkan Başakşehir'de Hasan Ali Kaldırım'ın topuk pasında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Stefano Okaka'nın vuruşu az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka'nın yerine Patryk Szysz oyuna dahil oldu.

72. dakikada Başakşehir'de Mounir Chouiar'ın sol kanattan yaptığı ortada Patryk Szysz'in kafayla dokunuşu Breidablik savunmasına çarparak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

GOL | 74. dakikada Breidablik hücumunu kesen Ahmed Touba, sonrasında ileri çıktı. Mounir Chouiar'ın sol kanattan içeri çevirdiği topta Mahmut Tekdemir'in vuruşu Breidablik savunmasından dönerken Ahmed Touba, dönen topta golü bulmayı başardı: 2-0.

79. dakikada Breidablik savunmasında Damir Muminovic'in pas hatası sonrası topla buluşan Mounir Chouiar'ın vuruşu üstten farklı şekilde dışarı gitti.

79. dakikada Başakşehir'de Lucas Biglia ve Serdar Gürler oyundan çıkarlarken Danijel Aleksic ve Muhammet Arslantaş oyuna girdiler.

GOL | 84. dakikada Mounir Chouiar'ın bıraktığı topta Danijel Aleksic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı şık vuruş ağlara gitti: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, Breidablik karşısında karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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Başakşehir - Breidablik ilk 11'ler

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali, Ömer Ali, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Einarsson, Yeoman, Eyjolfsson, Svanthorsson, Sowe, Steindorsson