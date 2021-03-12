(ÖZET) Başakşehir - Beşiktaş maç sonucu: 2-3

Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında lider Beşiktaş, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan 90 dakika nefesleri kesti. Gol düellosuna sahne olan mücadele Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Kara Kartal'a 3 puanı getiren goller; Cyle Larin, Welinton ve Josef de Souza'dan geldi. Başakşehir'in Deniz Türüç ve Demba Ba ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı. Lider Beşiktaş, kritik 3 puanın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 5'er puan fark attı, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj sağladı.

3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Başakşehir ise 29 puanla ateş hattında kaldı. Beşiktaş'ta cezalı olan teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçını locadan yöneticilerle birlikte takip etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Başakşehir, gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan açtığı orta Crivelli'den sekti ve Aleksic'in önünde kaldı. Sırp orta sahanın ceza sahası içerisinden yaptığı sert şut, üst direkten oyun alanına döndü.

7' Bir direkt daha! Rosier'in ortasında Epureanu'nun uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'ın önünde kaldı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla sert bir vuruş yapan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü, direği geçemedi.

9' Ljajic'in pasına hareketlenen Aboubakar, Başakşehir ceza sahasında topla buluştu. Tecrübeli forvetin bekletmeden yaptığı vuruş savunmadan döndü.

14' Welinton'un pasına tek top yapan Aboubakar, Josef'i topla buluşturdu. Brezilyalı oyuncunun attığı pas Ponck'un eline çarpınca Beşiktaş, tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ljajic'in yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

16' Ljajic'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Larin, Rafael'in üzerinden kafa vuruşunu yaptı, top kaleci Volkan'da kaldı.

21' Beşiktaş savunmasını az adamla yakalayan Başakşehir, tehlikeli geldi. Giuliano'nun geriden attığı pasta toplu buluşan ve harika bir koşu ile Welinton'dan sıyrılıp, ceza sahasına giren Crivelli'nin attığı şut kaleci Ersin'den döndü. Yatarak topa müdahale eden genç kaleci, net bir pozisyonda kalesini gole kapatmayı başardı.

26' Beşiktaş atağında Ghezzal'ın savunma arkasına kaldırdığı topu çok iyi kontrol eden Aboubakar'ın topuk pasında Rafael kademeye girdi ve arka direkteki Larin'e top gelmeden tehlikeyi uzaklaştırdı.

32' Savunmada kaptığı top sonrası sağ taç çizgisi üzerinde müthiş paslaşmalarla atağa çıkan Başakşehir'de Berkay ortaladı, kale alanında Aleksic yükseldi ancak istediği kafa vuruşunu yapamayınca top kaleci Ersin'de kaldı.

GOL | 42' Rosier pasına hareketlenen Atiba, çizgiye indi ve topu çevirdi. Aboubakar'ın topukla arkaya çıkardığı topa kale alanı içinde Larin yine topuğuyla dokundu. Rafael'den sekip havalanan topu Epureanu uzaklaştırmak istedi ancak top ağlarla buluştu. Kanadalı forvet, Süper Lig’de bu sezon 14. golünü attı.

İlk 45 dakika sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Welinton'a yaptığı faulün ardından topa sert bir şekild vuran Aleksic, sarı kart gördü.

GOL | 52' Başakşehir, Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Hasan Ali'nin pasına hareketlenen Aleksic, ceza sahasına ortasını gönderdi. N'Sakala'nın önünden kafa vuruşunu yapan Deniz Türüç, topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi. Deniz Türüç bu sezon Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşadı.

56' Ghezzal'in uzun pasında Aboubakar'ın indirdiği topa ceza alanı ön çizgisinden Larin vurdu, top savunmadan döndü.

58' N'Sakala'nın sol kanattan çevirdiği top Başakşehir savunmasından döndü. Ceza sahası dışından topa gelişine vuran Josef, Volkan Babacan'ı geçemedi. Milli eldiven, Josef'in şutuna muhteşem uzandı ve topu çeldi.

60' Beşiktaş'ta Rosier, sağ kanattan kale alanına doğru çok etkili bir top kesti. Ponck, Larin'den önce araya girerek kritik bir dokunuşa imza attı.

61' Tansiyon bir an için yükseldi. Başakşehir'de Hasan Ali, Beşiktaş'ta Adem Ljajic sarı kart gördü.

GOL | 68' Beşiktaş, yeniden öne geçti. Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Welinton, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

70' Aykut Kocaman'dan 4 değişiklik. Tolga Ciğerci, Demba Ba, Visca, Ömer Ali oyuna girdi, Aleksic, Rafael, Crivelli, Giuliano kenara alındı.

71' Beşiktaş'ta Adem Ljajic yerini Necip Uysal'a bıraktı.

GOL | 76' Skora yine denge geldi. Hasan Ali'nin kullandığı taç atışına hareketlenen Mehmet Topal, savunmadan sıyrılmak isterken kendisine çarpan top arka direkteki Demba Ba'ya doğru gitti. Senegalli golcü, yakın mesafeden gelişine vuruşla topu ağlara yolladı.

GOL | 85' Gollü maç devam ediyor. Rosier'in ortasında Epureanu'yu geçen topu çok şık kontrol eden Josef, ceza sahası içinden sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.

89' Rosier'den pası alan Ghezzal sağ çaprazdan ters köşeye doğru müthiş bir plase yolladı. Volkan'ı geçen top az farkla yandan auta çıktı.

Ve 90 dakika sona erdi. Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

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