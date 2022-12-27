(ÖZET) Başakşehir-Antalyaspor maç sonucu: 2-0

Başakşehir, Süper Lig 'in 16. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Galatasaray 'a 7-0 kaybetmesinin ardından ara sonrası ilk maçında Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1'le geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki Turuncu Lacivertliler, 3 puanı 2 golle aldı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçı Deniz Türüç ile Danijel Aleksic'in attığı gollerle 2-0 kazanan İstanbul temsilcisi, 30 puana ulaştı, maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

3 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü karşısında sona eren ve beklenmedik bir mağlubiyet alan Nuri Şahin'li Antalyaspor ise güçlü rakibine diş geçiremedi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Akdeniz temsilcisi, 16 puanla 12. basamakta kaldı.









MAHMUT TEKDEMİR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir'in kendi sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 33. dakikasında sarı kart gören Mahmut Tekdemir, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Maçtan dakikalar:

9. dakikada Soner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Bünyamin'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL | 57. dakikada Başakşehir öne geçti. Chouiar'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası yayına doğru kat ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan filelerle buluştu: 1-0.

GOL | 66. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Lucas Lima'nın sol kanattan altıpas üzerine çıkardığı topu kontrol etmek isteyen kaleci Alperen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic'e sadece dokunmak kaldı: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 85 Keny), Serdar Gürler (Dk. 69 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Chouiar (Dk. 69 Nzaba), Okaka (Dk. 79 Traore)

ANTALYASPOR: Alperen Uysal - Bünyamin Balcı (Dk. 76 Floranus), Ömer Toprak, Kudriashov, Cemali Sertel, Ufuk Akyol, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Erkan Eyibil), Luiz Adriano (Dk. 69 Fredy), Ghacha (Dk. 27 Larsson), Wright

GOLLER: Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 66 Aleksic (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Duarte, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Başakşehir), Bünyamin Balcı, Kudriashov (Antalyaspor)