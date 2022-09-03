(ÖZET) Başakşehir - Alanyaspor maç sonucu: 2-0

Başakşehir, Süper Lig 'in beşinci haftasında Alanyaspor 'u sahasında ağırladı. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Başakşehir'i galibiyete taşıyan goller; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada yeni transfer Philippe Paulin Keny'den geldi. Keny'nin golünde asisti yapan isim ise bir başka yeni transfer Bertrand Traore'ydi.

Bu sezon ligde oynadığı 4. maçta da gol yemeyen Başakşehir, iç sahada da 3'te 3 yapmayı başardı. Ev sahibi ekip, 4 maç sonunda 10 puana ulaşırken galibiyet hasreti 4 maça çıkan Alanyaspor ise 5 maç sonunda 5 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Henüz ilk dakikanın içinde Başakşehir, etkili geldi. Mahmut Tekdemir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkay Özcan'ın uygun pozisyondaki vuruşu auta gitti.

12. dakikada Başakşehir ceza sahası önünde pas yapan Alanyaspor'da Leroy Fer'in vuruşu farklı şekilde dışarı gitti.

19. dakikada Başakşehir'in sol kanattan kullandığı kornerde altı pas üzerinde bomboş durumdaki Lucas Biglia'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

GOL | 23. dakikada Başakşehir'de orta sahada topu kazanan Stefano Okaka'nın pasında sol kanatta topla buluşan Mounir Chouiar'nın vuruşunu kaleci Runar Runarsson çıkarırken dönen topu boş kaleye tamamlayan Serdar Gürler, takımını öne geçiren isim oldu: 1-0.

44. dakikada Alanyaspor'da Zinedine Ferhat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Mahmut Tekdemir'in ters vuruşu az farkla kornere gitti.

Başakşehir, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

74. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topta Alanyaspor'dan Jure Balkovec, ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaparken top az farkla dışarı çıktı.

Başakşehir'in yenileri oyunda

75. dakikada Başakşehir'de Stefano Okaka ve Serdar Gürler kenara gelirlerken Bertrand Traore ve Philippe Paulin Keny, ilk kez Başakşehir formasıyla sahaya çıktılar.

76. dakikada Philippe Keny, topla ilk buluşmasında sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli girdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Keny'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

Yeni transferler iş başında

GOL | 85. dakikada Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Bertrand Traore'nin ara pasına hareketlenen Philippe Paulin Keny, kaleciden sıyrılarak yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Başakşehir, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mustafa Savranlar

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara (Dk. 70 Ömer Ali), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Berkay (Dk. 70 Aleksic), Biglia, Mahmut, Chouiar (Dk. 86 Szysz), Serdar (Dk 75 Keny), Okaka (Dk. 75 Traore)

ALANYASPOR: Runarsson - Pereira, Furkan, Fatih (Dk. 57 Doumbia), Balkovec (Dk. 86 Yusuf), Fer, Umut, Oğuz (Dk.73 Erencan), Efkan (Dk. 57 Candeias), Zinedine, Eduardo (Dk. 57 Targhalline)

GOLLER: Dk. 23 Serdar, Dk. 85 Keny (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Okaka (Başakşehir), Umut, Fer, Pereira(Alanyaspor)

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Gol: Serdar Gürler (dk. 23) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir - Teknik Direktör), Umut Güneş (Corendon Alanyaspor)