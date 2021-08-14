ÖZET | Başakşehir-Alanyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in ilk haftasında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Akdeniz ekibi 1-0'lık sonuçla güldü.

Deplasman ekibinin golünü 12. dakikada yeni transferi Cristian Borja attı. İkinci yarıda beraberlik golü için baskı kuran turuncu lacivertliler, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

Ligin ikinci haftasında Başakşehir, Konyaspor deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Alanyaspor ise ligin yeni takımı Altay'ı konuk edecek.





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Maçtan dakikalar

Dakika 1: Maç başladı.

Dakika 12 GOL: Alanyaspor, Borja'nın attığı golle Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçti.

Dakika 38 SAKATLIK: Başakşehir'de sakatlanan Ömer Ali Şahiner, yerini Caiçara'ya bıraktı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 90: Mücadele sona erdi.

Başakşehir - Alanyaspor maçı ilk 11'leri:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Berkay, Aleksic, Guldbransen.

Alanyaspor: Serkan, Milunovic, Mevlja, Borja, Fatih, Siopis, Umut, Candeias, Efecan Karaca, Davidson, Diedhiou.



