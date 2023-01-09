(ÖZET) Başakşehir - Adana Demirspor maç sonucu: 2-1

Son yılların en çekişmeli zirve yarışına sahne olan Süper Lig 'de üst sıraların iddialı ekipleri Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşılaştı. Sezon boyunca oynadıkları futbolla takdir kazanan iki takımın kapışması mücadele öncesinde çok şey vaadediyordu. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından olan mücadelenin ilk yarısı beklenilenin aksine biraz kısır geçti. Ancak ikinci devrede olanlar oldu!

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VAR sonrası penaltı ve gol

50'de Youssouf Ndayishimiye'nin şutu ceza alanında Rodrigues'in eline çarptı. VAR kontrolü sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada tribünde yer alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çok sinirlendi. Beyaz noktanın başına geçen Deniz Türüç hata yapmadı ve Turuncu-Lacivertliler'i öne geçiren golü kaydetti.

Fenerbahçe 'yle fark sadece 1!

58'de Belhanda sol kanattan korneri kullandı, Samet Akaydın kafayı vurdu ve skora dengeyi getirdi: 1-1. 4 dakika sonra ise bu kez sahneye Serdar Gürler çıktı ve İstanbul ekibini bir kez daha öne geçiren kafayı vurdu: 2-1. 10 dakikadan 3 gol çıkarken, maçtaki tempo da inanılmaz arttı. İki takım da karşılıklı ataklar buldu. 90+8'de Aleksic çok şık bir gol attı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Mücadeleden başka gol sesi çıkmadı. Böylece Başakşehir zorlu maçı 2-1 kazanarak önemli bir virajı kayıpsız geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

17. dakikada Ndiaye ile verkaç yaparak çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru'nun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

32. dakikada Adana Demirspor savunmasının arkasına atılan topa Serdar Gürler hareketlendi. Zamanında ceza sahası dışına çıkan Ertaç topu uzaklaştırdı.

İlk yarı sona erdi.

PENALTI

50. dakikada Serdar içeri çevirdi, Ndiayishimiye tekte vurdu, top ceza alanında Rodrigues'in eline çarptı ve VAR kontrolü sonrasında hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

GOL

52. dakikada Deniz Türüç penaltı vuruşunda Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Kaleci Ertaç Özbir köşeyi bilse de top filelerde.

GOL

58. dakikada Belhanda sol kanattan korneri kullandı, ceza alanında Samet Akaydın iyi yükseldi ve vuruşunda top filelerle buluştu.

GOLLER ART ARDA!

62. dakikada Ömer Ali Şahiner sağ kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı kale önünde Okaka ile Samet yükseldi, seken topa Serdar Gürler kafayı vurdu ve Turuncu-Lacivertliler'i bir kez daha öne geçirdi. Skor şimdi 2-1.Serdar Gürler, attığı golün ardından Ahmet Çalık'ın fotoğrafı olan tekmeliği kameraya gösterdi.

GOL

90+8. dakikada Aleksic çok şık bir gol attı ancak kontroller sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Mücadele sona erdi.

Başakşehir - Adana Demirspor maçı 11'leri

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba