(ÖZET) Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 0-0

İspanya La Liga’da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. La Liga’da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir El Clasico golsüz sona erdi. Zinedine Zidane ise Camp Nou’daki namağlup unvanını korudu. Bu sonucun ardından Barcelona ve Real Madrid 36’şar puana yükseldi. 17. dakikada Varane’ın kafa vuruşunu Pique çizgiden çevirdi. Barcelona, 25. dakikadan sonra daha fazla pas yapmaya başladı. Barça’nın süperstarı Lionel Messi’nin vuruşunu Sergio Ramos çizgiden çevirdi. Taraflar soyunma odasına eşitlikle gitti: 0-0.

Savunmalar hata yapmadı

İkinci yarıda da Barcelona, pas yaparak, topu ayağında tuttu. Real Madrid ise yarı sahasında bekledi ve özellikle Benzema-Bale işbirliğiyle pozisyon aradı. Ancak, iki takım da savunmada hatasız oynadı. Mücadelede gol sesi çıkmadı, iki takım 1’er puanla yetindi.

Ligde son olarak 23 Kasım 2002'de taraflar tesadüfen yine Camp Nou'da sahadan golsüz ayrılmıştı. O tarihten bu yana ligde oynanan 33 maçta da en az bir kez gol sevinci yaşanmıştı.

Barcelona'nın gelecek vaad eden futbolcusu Ansu Fati, 21. yüzyılda El Clasico'da forma giyen en genç isim olurken, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu.

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