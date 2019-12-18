(ÖZET) Barcelona - Real Madrid maç sonucu: 0-0
Merakla beklenen El Clasico gecesinde Nou Camp’ın dışında maçı ikinci kez erteletmese de, beklendiği gibi protesto gösterileri yaşandı. Sahada ise Barcelona ve Real Madrid’in düellosunda gol sesi çıkmadı, iki dev La Liga’da puanları paylaştı. Kasım 2002’den bu yana ilk kez La Liga’da oynanan bir El Clasico 0-0 sona erdi.
İspanya La Liga’da Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan mücadele 0-0 sona erdi. La Liga’da 17 yıl ve 49 maç sonra ilk kez bir El Clasico golsüz sona erdi. Zinedine Zidane ise Camp Nou’daki namağlup unvanını korudu. Bu sonucun ardından Barcelona ve Real Madrid 36’şar puana yükseldi. 17. dakikada Varane’ın kafa vuruşunu Pique çizgiden çevirdi. Barcelona, 25. dakikadan sonra daha fazla pas yapmaya başladı. Barça’nın süperstarı Lionel Messi’nin vuruşunu Sergio Ramos çizgiden çevirdi. Taraflar soyunma odasına eşitlikle gitti: 0-0.
Savunmalar hata yapmadı
İkinci yarıda da Barcelona, pas yaparak, topu ayağında tuttu. Real Madrid ise yarı sahasında bekledi ve özellikle Benzema-Bale işbirliğiyle pozisyon aradı. Ancak, iki takım da savunmada hatasız oynadı. Mücadelede gol sesi çıkmadı, iki takım 1’er puanla yetindi.
Ligde son olarak 23 Kasım 2002'de taraflar tesadüfen yine Camp Nou'da sahadan golsüz ayrılmıştı. O tarihten bu yana ligde oynanan 33 maçta da en az bir kez gol sevinci yaşanmıştı.
Barcelona'nın gelecek vaad eden futbolcusu Ansu Fati, 21. yüzyılda El Clasico'da forma giyen en genç isim olurken, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu.
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