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(ÖZET) Barcelona-Rayo Vallecano maç sonucu: 0-1

Barcelona, İspanya La Liga'da sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Ligde taraftarı önünde oynadığı son maçta Cadiz'e kaybeden Katalan devi, Vallecano'ya da diş geçiremedi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Xavi'nin Barça'sı böylece son 4 resmi maçında 3. yenilgisini yaşadı.

25 Nisan 2022, Pazartesi 00:13 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Barcelona-Rayo Vallecano maç sonucu: 0-1

Xavi'nin Barcelona'sı sallanmaya başladı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray 'ı eleyerek çeyrek final biletini alan Katalan ekibi, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a, Camp Nou'da 3-2 yenilerek Kupa 2'ye veda etmişti.

Barça bu hezimetin ardından İspanya La Liga'da Cadiz'e de 1-0 mağlup olmuştu. Real Sociedad karşılaşmasını tek golle kazansa da Barcelona, Rayo Vallecano karşısında da taraftarı önünde ağır yara aldı.

Vallecano, Alvaro Garcia'nın tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezon başında Galatasaray'dan, Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao mücadelede forma giymedi.

Bu sonuçla Barcelona son 4 resmi maçında 3. kez kaybetti ve La Liga'da 63 puanda kaldı. Vallecano ise puanını 40 yaptı.


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