(ÖZET) Barcelona-Rayo Vallecano maç sonucu: 0-1
Barcelona, İspanya La Liga'da sahasında Rayo Vallecano'yu konuk etti. Ligde taraftarı önünde oynadığı son maçta Cadiz'e kaybeden Katalan devi, Vallecano'ya da diş geçiremedi, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Xavi'nin Barça'sı böylece son 4 resmi maçında 3. yenilgisini yaşadı.
Xavi'nin Barcelona'sı sallanmaya başladı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray 'ı eleyerek çeyrek final biletini alan Katalan ekibi, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a, Camp Nou'da 3-2 yenilerek Kupa 2'ye veda etmişti.
Barça bu hezimetin ardından İspanya La Liga'da Cadiz'e de 1-0 mağlup olmuştu. Real Sociedad karşılaşmasını tek golle kazansa da Barcelona, Rayo Vallecano karşısında da taraftarı önünde ağır yara aldı.
Vallecano, Alvaro Garcia'nın tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezon başında Galatasaray'dan, Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao mücadelede forma giymedi.
Bu sonuçla Barcelona son 4 resmi maçında 3. kez kaybetti ve La Liga'da 63 puanda kaldı. Vallecano ise puanını 40 yaptı.