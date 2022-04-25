(ÖZET) Barcelona-Rayo Vallecano maç sonucu: 0-1

Xavi'nin Barcelona'sı sallanmaya başladı... UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray 'ı eleyerek çeyrek final biletini alan Katalan ekibi, Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a, Camp Nou'da 3-2 yenilerek Kupa 2'ye veda etmişti.

Barça bu hezimetin ardından İspanya La Liga'da Cadiz'e de 1-0 mağlup olmuştu. Real Sociedad karşılaşmasını tek golle kazansa da Barcelona, Rayo Vallecano karşısında da taraftarı önünde ağır yara aldı.

Vallecano, Alvaro Garcia'nın tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sezon başında Galatasaray'dan, Vallecano'ya transfer olan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao mücadelede forma giymedi.

Bu sonuçla Barcelona son 4 resmi maçında 3. kez kaybetti ve La Liga'da 63 puanda kaldı. Vallecano ise puanını 40 yaptı.







