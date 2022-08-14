(ÖZET) Barcelona - Rayo Vallecano maç sonucu: 0-0
İspanya LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde yeni transferleri ile kadrosunu güçlendiren Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı. Barcelona'da Sergio Busquets 90. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
İspanya LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde yeni transferleri ile kadrosunu güçlendiren Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.
Yeni transferler sahada
Xavi yönetimindeki Katalan ekibinde yeni transferler Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen ve Franck Kessie mücadelede forma şansı buldu.
Kırmızı kart
Barcelona'da Sergio Busquets 90. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Miralem Pjanic ve Radamel Falcao
Barcelona'da Miralem Pjanic mücadeleye yedeklerde başlarken, forma şansı bulamadı. Vallecano'da ise Radamel Falcao 62. dakikada oyuna dahil oldu