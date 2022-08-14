(ÖZET) Barcelona - Rayo Vallecano maç sonucu: 0-0

İspanya LaLiga'nın ilk hafta mücadelesinde yeni transferleri ile kadrosunu güçlendiren Barcelona, Rayo Vallecano'yu konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

Yeni transferler sahada

Xavi yönetimindeki Katalan ekibinde yeni transferler Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen ve Franck Kessie mücadelede forma şansı buldu.

Kırmızı kart

Barcelona'da Sergio Busquets 90. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Miralem Pjanic ve Radamel Falcao

Barcelona'da Miralem Pjanic mücadeleye yedeklerde başlarken, forma şansı bulamadı. Vallecano'da ise Radamel Falcao 62. dakikada oyuna dahil oldu

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