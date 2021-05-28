THY Euroleague Final-Four yarı final maçında Barcelona müthiş çekişmeye sahne olan maçta EA7 Olimpia Milano'yu 84-82 yendi ve Anadolu Efes'in finalde rakibi oldu

Final maçı 30 Mayıs Pazar

Temsilcimiz Anadolu Efes ile Barcelona, 30 Mayıs Pazar saat 21.30’da THY Avrupa Ligi 2020-21 sezonu şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Barcelona'ya finali getiren oyuncu Cory Higgins oldu. Maç 82-82 iken bitime 2 saniye kala Cory Higgins'in sayısı ile maçı kazanan İspanyol temsilcisi oldu.

İlk yarısını Barcelona'nın 51-42 önde kapattığı maçın 3. çeyreğinde Milano ekibi 29-16'lık üstünlük kurdu ve son periyoda 71-67 önde girdi. Barcelona son çeyrekte maçı son saniyelerde bulduğu sayı ile 84-82 kazandı ve finale ulaştı.

Barcelona’da Mirotic 21 sayıyla mücadele ederken, EA7 Olimpia Milano'da Punter 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



