(ÖZET) Barcelona - Napoli maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Barcelona sahasında Napoli'yi konuk etti. İki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Nou Camp'ta oynanan mücadelenin 29. dakikasında Napoli, Zielinski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı İtalyan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 59. dakikada Ferran Torres penaltıdan bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlik ile ayrıldı.

Rövanş mücadelesi 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da Napoli'nin sahasında oynanacak.



