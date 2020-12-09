ÖZET | Barcelona - Juventus maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda gecenin en önemli maçında Nou Campta Barcelona ile Juventus karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi deplasmanda Barcelona'yı 3-0 ile geçti. Tarihi maçta iki gol birden atan Ronaldo maçın yıldızı oldu.

Juventus'un gollerini 13 ve 52. dakikalarda Ronaldo, ve 20. dakikada McKennie kaydetti.

Barcelona bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyeti alırken Juventus 5. galibiyeti aldı ve rakibiyle puanını eşitledi.

Maçtan dakikalar...

GOOOOOOL | 12. dakikada Juventus Ronaldo'nun yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Topun başına geçen Ronaldo Juventus'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

GOOOOOOL | 21. dakikada Weston Mckennie Juventus'ta sahneye çıktı. Muhteşem bir golle durum 2-0 oldu.

GOOOOOOL | 52. dakikada Juventus bir kez daha penaltı kazandı. Ronaldo kendisinin iki takımının üçüncü golünü kaydetti.

Barcelona - Juventus 11'ler...

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; de Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann

Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo