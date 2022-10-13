(ÖZET) Barcelona-Inter maç sonucu: 3-3

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Barcelona, Inter'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona Dembele'nin golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci yarı ise karşılıklı gollere sahne oldu.

50. dakikada Inter'de Nicolo Barella, skoru 1-1'e getiren golü attı.

Hakan'dan asist

63'te Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu orta sahada kaptığı topla rakip yarı sahasını geçti ve ceza sahasına ortaladı. Arjantinli golcü Lautaro Martinez fileleri havalandırdı ve İnter 13 dakika içinde geride götürdüğü maçta 2-1 öne geçti.

Mücadelenin son 10 dakikasına tam üç gol sığdı. 82. dakikada Katalanlar, yıldız golcüsü Lewandowski ile skora eşitliği getirdi: 2-2. Maçın bitimine kısa bir süre kala Inter Robin Gosens ile yeniden öne geçti ancak bu sevinç sadece 1 dakika sürdü. Lewandowski maçı 3-3'e getiren golü atarken Inter 90+4. dakikada Kristjan Asllani ile yüzde yüzlük gol pozisyonundan yaralanamadı ve maç 3-3 berabere bitti.

Bu skorun ardından Inter 7 puana yükselirken Barcelona puanını 4 yaptı. Önümüzdeki şampiyonlar Ligi haftasında Barcelona Bayern Münih'i konuk edecek. Inter ise Plzen deplasmanına gidecek.



