(ÖZET) Barcelona - Fenerbahçe maç sonucu: 65-84

Turkish Airlines EuroLeague'in 10. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Bobby Dixon'ın üçlükleriyle etkili başlayan temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 6-8 önde geçmeyi başardı. Erick Green ile de üst üste iki basket bulan Fenerbahçe, 3:33 kala 6-12'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde farkı 8'e kadar çıkarmayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği de 17-23'lük skorla üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Bobby Dixon ve Datome ile isabetler bulan Fenerbahçe, 8:33 kala skoru 19-29'a getirdi. Datome ile etkili olan temsilcimiz, 5:30 kala da skoru 23-38 yaptı. Fakat özellikle Adam Hanga ile etkili olmayı başaran Barcelona, 2:40 kala skoru 34-39'a getirdi. Kalan bölümde Vesely ve Guduric ile sayılar bulan temsilcimiz, ilk yarıyı 36-45 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe ev sahibi Barcelona iyi başladı ve ilk dakika geçilirken 40-45 ile farkı 5 sayıya indirdi. Fakat sonrasında Bobby Dixon liderliğinde tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, periyodun sonuna kadar farkı arttırarak son çeyreğe 47-64'lük skorla gitmeyi başardı.

Son çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz, Datome ile farkı korumayı başardı. Sonrasında Barcelona, farkı 12 sayıya kadar indirse de son bölümde Guduric ile etkili olan Fenerbahçe, farkı yeniden açarak son 3 dakikaya 59-79 girmeyi başardı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 65-84'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 10. maçında 9. galibiyetini elde ederek CSKA Moskova ile birlikte haftayı zirvede kapattı.

Barcelona ise 10. maçında 4. kez mağlup oldu. Ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı.

Fenerbahçe'de Sloukas'ın yokluğunda Bobby Dixon 16 sayı, 5 ribaunt ile öne çıkarken Marko Guduric 13, Jan Vesely ve Luigi Datome de 11'er sayıyla oynadılar.

Barcelona'da Adam Hanga 16 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Kyle Kuric de 10 sayı üretti.

İspanyollar'a karşı büyük başarı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya'yı Ankara'da 71-67 mağlup ettiği haftada EuroLeague'deki iki temsilcimiz de İspanyol rakiplerine geçit vermediler.

Anadolu Efes, iç sahada Baskonia'yı 96-85 mağlup ederken Fenerbahçe de Barcelona deplasmanından 84-65'lik galibiyetle ayrıldı.

Bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen ise konuk ettiği İspanyol ekibi Gran Canaria'ya mağlup olmuştu.