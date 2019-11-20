(ÖZET) Barcelona – Fenerbahçe Beko maç sonucu: 89-63 (FB – Barcelona özet izle)
Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona’ya 89-63 mağlup oldu ve bu sezon 9. maçındaki 7. yenilgisini aldı. Barcelona karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisi de sona eren Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'deki 6. deplasman maçından da mağlup ayrıldı.
Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz, karşılaşmadan 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Barcelona karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisini yitirirken bu sezon da 9. maçındaki 7. mağlubiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 6 deplasman maçının tamamından da yenilgiyle ayrılmış oldu. Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.
MAÇTAN BÖLÜMLER
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte sıkıntı yaşarken ilk basket, 7:25 kala Barcelona'dan geldi. Ev sahibinin sayılarına, temsilcimiz pota altında Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu'nu etkili kullanarak cevap verdi ve 3:45 kala 13-13 eşitlik vardı. Sonrasında Higgins ile etkili olan Barcelona, 2:41 kala skoru 21-13 yaptı. Barcelona, 46 saniye kala da Tomic'in basketiyle 25-15'lik skorda çift haneli farka ulaştı. İlk çeyrek de bu skorla sona erdi.
İLK ÇEYREK SONUCU: 25-15
İkinci çeyreğin başında Barcelona, farkı 12 sayı yapsa da Sloukas ve Ahmet ile sayılar bulan temsilcimiz, 6:26 kala skoru 32-24 yaptı. Adam Hanga ile tekrar etkili olan ev sahibi ekip, 2:19 kala skoru 40-26'ya getirdi. Barcelona, ilk yarıyı da 44-30 ile önde tamamladı.
İLK YARI SONUCU: 44-30
Üçüncü çeyreğe ev sahibi ekip etkili başladı ve ilk 5 dakikalık bölümü 60-36'lık üstünlükle geçtiler. Kalan bölümde skoru kontrol eden ve temsilcimize rahat sayı şansı vermeyen Barcelona, çeyreği de 67-40 önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 67-40
Son çeyrekte kenardan gelen Vladimir Stimac'ın da katkılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 6:48 kala skoru 71-52'ye getirdi. Datome'nin de basketiyle 4:44 kala Fenerbahçe, skoru 73-56 yaptı. Kalan bölümde daha az süre alan isimleriyle mücadele eden temsilcimiz, karşılaşmadan 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.
MAÇ SONUCU: 89-63