Turkish Airlines EuroLeague’in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Barcelona karşısındaki 7 maçlık galibiyet serisini yitirirken bu sezon da 9. maçındaki 7. mağlubiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'de bu sezon oynadığı 6 deplasman maçının tamamından da yenilgiyle ayrılmış oldu. Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

MAÇTAN BÖLÜMLER

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte sıkıntı yaşarken ilk basket, 7:25 kala Barcelona'dan geldi. Ev sahibinin sayılarına, temsilcimiz pota altında Lauvergne ve Ahmet Düverioğlu'nu etkili kullanarak cevap verdi ve 3:45 kala 13-13 eşitlik vardı. Sonrasında Higgins ile etkili olan Barcelona, 2:41 kala skoru 21-13 yaptı. Barcelona, 46 saniye kala da Tomic'in basketiyle 25-15'lik skorda çift haneli farka ulaştı. İlk çeyrek de bu skorla sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 25-15

İkinci çeyreğin başında Barcelona, farkı 12 sayı yapsa da Sloukas ve Ahmet ile sayılar bulan temsilcimiz, 6:26 kala skoru 32-24 yaptı. Adam Hanga ile tekrar etkili olan ev sahibi ekip, 2:19 kala skoru 40-26'ya getirdi. Barcelona, ilk yarıyı da 44-30 ile önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: 44-30

Üçüncü çeyreğe ev sahibi ekip etkili başladı ve ilk 5 dakikalık bölümü 60-36'lık üstünlükle geçtiler. Kalan bölümde skoru kontrol eden ve temsilcimize rahat sayı şansı vermeyen Barcelona, çeyreği de 67-40 önde tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 67-40

Son çeyrekte kenardan gelen Vladimir Stimac'ın da katkılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 6:48 kala skoru 71-52'ye getirdi. Datome'nin de basketiyle 4:44 kala Fenerbahçe, skoru 73-56 yaptı. Kalan bölümde daha az süre alan isimleriyle mücadele eden temsilcimiz, karşılaşmadan 89-63'lük skorla mağlup ayrıldı.

MAÇ SONUCU: 89-63