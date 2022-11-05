(ÖZET) Barcelona - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 81-80
Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 81-80 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı. 16 sayı farktan geri gelen Fenerbahçe Beko, son hücumda skoru eşitleme şansını Johnathan Motley'nin potaya giderek iki sayılık isabet bulması sonucunda değerlendirememiş oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin son bölümünde 16 sayı farkla geri düştüğü mücadelede skora ortak olmayı başarsa da sahadan 81-80'lik skorla mağlup ayrıldı. Son hücumda muhtemel bir üçlük isabetiyle skoru eşitleme şansı olan Fenerbahçe'de Johnathan Motley'nin pozisyonu çembere giderek değerlendirmesi sonucu 1 sayı farkla mağlubiyet yaşanmış oldu.
Fenerbahçe'de Johnathan Motley; 23 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Marko Guduric ve kaptan Melih Mahmutoğlu da 11'er sayıyla oynadılar. Barcelona'da ise Nicolas Laprovittola; 26 sayı, 7 asist ile maça damga vururken Nikola Kalinic 14, Mike Tobey 13 sayıyla maçı tamamladı.
Basketbol Süper Ligi'ne ve EuroLeague'e ayrı ayrı 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Barcelona ise EuroLeague'de 6 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı.
Maçtan bölümler
Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında Johnathan Motley, Nick Calathes ve Scottie Wilbekin ile basketler bularak karşılmaya 0-6'lık üstünlükle başladı. Sonrasında Sertaç Şanlı'nın etkili oluşuyla Fenerbahçe'ye cevap veren Barcelona, eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in basketiyle 5:22 kala 8-8'lik eşitliği yakaladı. 4:23 kala Mike Tobey'nin üçlüğü ise ev sahibi ekibi, 11-10 öne geçirdi. 1:45 kala Johnathan Motley'nin basketiyle Fenerbahçe, 13-17 önde olsa da çeyreğin son bölümünde Nicolas Laprovittola ve Rokas Jokubaitis ile sayılar bulan Barcelona, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.
İlk periyot sonucu: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko
İkinci periyodun ilk bölümünde Barcelona, bir adım önde gitse de 5:46 kala Metecan Birsen'in serbest atış isabetleri skoru 28-28'e getirdi. 4:27 kala eski Barcelonalı Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle de temsilcimiz, 28-29 öne geçti. Nicolas Laprovittola'nın yeniden devreye girmesi sonucunda Barcelona, 2:40 kala 34-29'luk üstünlüğü yakaladı. Bitime 41 saniye kala Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetleri skoru 37-36'ya getirse de Rokas Jokubatis'in basketiyle devre, ev sahibi ekibin 39-36'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İlk yarı sonucu: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında 9:38 kala Johnathan Motley'nin basketiyle skoru 39-38 yapsa da sonrasında Barcelona, son derece etkili oldu. Farkı açmayı başaran ev sahibi ekip, 2:11 kala 60-44 ile de maçtaki en büyük farka ulaştı. Çeyreğin son bölümünde Nick Calathes ve Johnathan Motley'nin sayıları farkı biraz azaltsa da Barcelona, biterken Tomas Satoransky ile basket bulduğu periyodu 62-49 önde tamamladı.
Üçüncü periyot sonucu: Barcelona 62-49 Fenerbahçe Beko
Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe, 7:23 kala Johnathan Motley'nin basket faul isabetiyle durumu 64-57'ye getirdi. 5:40 kala Nicolas Laprovittola'nın serbest atış isabetleri Barcelona'yı 72-62 ile yine çift haneli farkla önde tuttu. 2:22 kala Barcelona, Sertaç Şanlı'nın basketiyle 78-71 önde olan taraftı. Sonrasında Johnathan Motley ve Melih Mahmutoğlu ile isabetler bulan Fenerbahçe, 55 saniye kala 78-76'lık skoru yakaladı. 36 saniye kala Nikola Kalinic'in üçlüğü durumu 81-76 yaparken 31 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun isabetiyle skor 81-78'e geldi. Barcelona'nın hücumunda Johnathan Motley'nin bloğu sayıya izin vermezken sonrasında gerçekleşen son hücumda Marko Guduric'in pasında topu alan Johnathan Motley'nin üç sayılık atış yerine çembeye gitmesi sonucunda Barcelona, karşılaşmadan 81-80 ile galip ayrıldı.
Maç sonucu: Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko