(ÖZET) Barcelona - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 81-80

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona'ya konuk oldu. Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin son bölümünde 16 sayı farkla geri düştüğü mücadelede skora ortak olmayı başarsa da sahadan 81-80'lik skorla mağlup ayrıldı. Son hücumda muhtemel bir üçlük isabetiyle skoru eşitleme şansı olan Fenerbahçe'de Johnathan Motley'nin pozisyonu çembere giderek değerlendirmesi sonucu 1 sayı farkla mağlubiyet yaşanmış oldu.

Fenerbahçe'de Johnathan Motley; 23 sayı, 7 ribaunt ile öne çıkarken Marko Guduric ve kaptan Melih Mahmutoğlu da 11'er sayıyla oynadılar. Barcelona'da ise Nicolas Laprovittola; 26 sayı, 7 asist ile maça damga vururken Nikola Kalinic 14, Mike Tobey 13 sayıyla maçı tamamladı.

Basketbol Süper Ligi'ne ve EuroLeague'e ayrı ayrı 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini almış oldu. Barcelona ise EuroLeague'de 6 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı.

Maçtan bölümler

Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında Johnathan Motley, Nick Calathes ve Scottie Wilbekin ile basketler bularak karşılmaya 0-6'lık üstünlükle başladı. Sonrasında Sertaç Şanlı'nın etkili oluşuyla Fenerbahçe'ye cevap veren Barcelona, eski Fenerbahçeli Nikola Kalinic'in basketiyle 5:22 kala 8-8'lik eşitliği yakaladı. 4:23 kala Mike Tobey'nin üçlüğü ise ev sahibi ekibi, 11-10 öne geçirdi. 1:45 kala Johnathan Motley'nin basketiyle Fenerbahçe, 13-17 önde olsa da çeyreğin son bölümünde Nicolas Laprovittola ve Rokas Jokubaitis ile sayılar bulan Barcelona, ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Barcelona 21-19 Fenerbahçe Beko

İkinci periyodun ilk bölümünde Barcelona, bir adım önde gitse de 5:46 kala Metecan Birsen'in serbest atış isabetleri skoru 28-28'e getirdi. 4:27 kala eski Barcelonalı Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle de temsilcimiz, 28-29 öne geçti. Nicolas Laprovittola'nın yeniden devreye girmesi sonucunda Barcelona, 2:40 kala 34-29'luk üstünlüğü yakaladı. Bitime 41 saniye kala Nigel Hayes-Davis'in serbest atış isabetleri skoru 37-36'ya getirse de Rokas Jokubatis'in basketiyle devre, ev sahibi ekibin 39-36'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarı sonucu: Barcelona 39-36 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğin başında 9:38 kala Johnathan Motley'nin basketiyle skoru 39-38 yapsa da sonrasında Barcelona, son derece etkili oldu. Farkı açmayı başaran ev sahibi ekip, 2:11 kala 60-44 ile de maçtaki en büyük farka ulaştı. Çeyreğin son bölümünde Nick Calathes ve Johnathan Motley'nin sayıları farkı biraz azaltsa da Barcelona, biterken Tomas Satoransky ile basket bulduğu periyodu 62-49 önde tamamladı.

Üçüncü periyot sonucu: Barcelona 62-49 Fenerbahçe Beko

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe, 7:23 kala Johnathan Motley'nin basket faul isabetiyle durumu 64-57'ye getirdi. 5:40 kala Nicolas Laprovittola'nın serbest atış isabetleri Barcelona'yı 72-62 ile yine çift haneli farkla önde tuttu. 2:22 kala Barcelona, Sertaç Şanlı'nın basketiyle 78-71 önde olan taraftı. Sonrasında Johnathan Motley ve Melih Mahmutoğlu ile isabetler bulan Fenerbahçe, 55 saniye kala 78-76'lık skoru yakaladı. 36 saniye kala Nikola Kalinic'in üçlüğü durumu 81-76 yaparken 31 saniye kala Melih Mahmutoğlu'nun isabetiyle skor 81-78'e geldi. Barcelona'nın hücumunda Johnathan Motley'nin bloğu sayıya izin vermezken sonrasında gerçekleşen son hücumda Marko Guduric'in pasında topu alan Johnathan Motley'nin üç sayılık atış yerine çembeye gitmesi sonucunda Barcelona, karşılaşmadan 81-80 ile galip ayrıldı.

Maç sonucu: Barcelona 81-80 Fenerbahçe Beko