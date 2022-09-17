(ÖZET) Barcelona - Elche maç sonucu: 3-0

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Xavi'nin çalıştırdığı Barcelona, sahasında Elche'yi konuk etti. Robert Lewandowski'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Katalan ekibi rakibini 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Camp Nou'da oynanan maça etkili başlayan Barcelona, 34. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 41. dakikada sahneye çıkan Memphis Depay farkı 2'ye çıkarttı. İlk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 48. dakikada yeniden fileleri havalandıran Lewandowski maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Üst üste 5. galibiyetine uzanan Barcelona puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Henüz galibiyet alamayan Elche ise 1 puanda kaldı.

Lewandowski fırtınası

Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılarak bu sezon Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski, İspanya macerasına adeta fırtına gibi başladı. Polonyalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.



