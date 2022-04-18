(ÖZET) Barcelona - Cadiz maç sonucu: 0-1

İspanya La Liga'nın 32. hafta mücadelesinde Barcelona sahasında Cadiz'e konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a yenilerek elenen Katalan ekibi, Cadiz karşısında da istediğini bulamadı. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cadiz, Barcelona'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Camp Nou'da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 48. dakikada Cadiz, Perez'in golüyle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Barcelona, 60 puanda kaldı. Cadiz ise 31 puana yükseldi.



