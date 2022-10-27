(ÖZET) Barcelona - Bayern Münih maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde Inter'in aldığı 4-0'lık Viktoria Plzen galibiyeti nedeniyle gruptan çıkma şansını yitiren Barcelona, konuk ettiği Bayern Münih'e de 3-0 kaybetti.

Bayern Münih'i galibiyete taşıyan goller; 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi.

Inter'in Viktoria Plzen galibiyeti sonrası gruptan çıkma şansını yitiren Barcelona, 5 maç sonunda 4 puanla 3. sırada kaldı ve son maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam edecekleri kesinleşti. Bayern Münih ise 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı ve son maçlar öncesinde grup liderliğini garantiledi.