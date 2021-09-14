ÖZET Barcelona-Bayern Münih maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Bayern Münih, İspanya'da Barcelona ile karşılaştı.

Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol ortaya koyan Bayern Münih, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

34. dakikada ceza sahası dışından Thomas Müller'in şutu savunmaya çarptı ve yön değiştirerek kaleci Ter Stegen'i yanıltarak ağlarla buluştu. Müller, Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'ya en fazla gol atan oyuncu oldu.

56'da Robert Lewandowski skoru 2-0'a getirdi.

85.dakikada Gnabry'nin şutunda top direkten döndü ve Lewandowski'nin önünde kaldı. Yıldız futbolcu kolay pozisyonu gole çevirdi ve skoru 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 3-0 Alman ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Barcelona-Bayern Münih ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Pique, Araujo, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, S. Roberto, Frenkie de Jong, Depay, Luuk de Jong

Bayern Münih: Neuer, Upamecano, Süle, Pavard, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller, Sane, Musiala, Lewandowski