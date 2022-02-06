(ÖZET) Barcelona - Atletico Madrid maç sonucu: 4-2

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni transferleri ile güçlendiren Barcelona, İspanya La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid'i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmayı Barcelona 4-2'lik skorla kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça konuk ekip Atletico Madrid hızlı başladı ve 8. dakikada Carrasco'nun golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın bu gole cevabı gecikmedi. Katalan ekip 10. dakikada Jordi Alba ile eşitliği sağladı. Barcelona 21. dakikada Gavi ve 43. dakikada Araujo'nun golüyle farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı Barcelona'nın 3-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, Dani Alves skoru 4-1'e getiren golü ağlara gönderdi. Atletico Madrid, 58. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye indirmiş olsa da sahadan 4-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 38'e yükseltirken, La Liga 36 puanda kalan Atletico Madrid'in üstüne çıktı.

Barcelona'da yeni transferler sahada

Barcelona'nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adama Traore ile Ferran Torres maça ilk 11'de başlarken, Pierre-Emerick Aubameyang ise oyuna 61. dakikada dahil oldu.



