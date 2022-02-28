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(ÖZET) Barcelona - Athletic Bilbao maç sonucu: 4-0

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Katalan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 01:12 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Barcelona - Athletic Bilbao maç sonucu: 4-0

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona, İspanya La Liga'nın 26. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu konuk etti. Katalan ekibi sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

36. dakikada Barcelona, yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Katalan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 73. dakikada Dembele farkı 2'ye çıkardı. Barcelona 90. dakikada Luuk de Jong ve 90+4. dakikada Memphis Depay'ın golleriyle maçtan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

La Liga'da 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Xavi yönetimindeki Barcelona, bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükseltirken, Athletic Bilbao 37 puanda kaldı.

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