(ÖZET) Barcelona - Anadolu Efes maç sonucu: 86-88

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Barcelona deplasmanından 88-86'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümüne çok rahat girmesi beklenen ekibimiz, Calathes ve Westermann’ın üçlükleriyle kısa süreli bir şok yaşadı ancak son saniyelerde hata yapmayan Ataman'ın takımı parkeden galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimizde Vasilije Micic 26, Shane Larkin 19, Chris Singleton 13 ve Sertaç Şanlı 12 sayıyla çift hanelere çıktı. Barcelona’da ise Nikola Mirotic 24 sayıyla oynarken Brandon Davies 14 sayıyla mücadele etti.