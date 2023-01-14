Turkish Airlines EuroLeague'in 19. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Efes, yıldızları Shane Larkin ve Vasilije Micic'in öne çıktığı karşılaşmayı deplasmanda 80-75 kazanmayı başardı.

Deplasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Anadolu Efes, 19 maç sonunda 10 galibiyete ulaştı. İç sahada üst üste 2. yenilgisini alan Barcelona ise 19 maç sonunda 12 galibiyette kaldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Vasilije Micic, 17'şer sayıyla en skorer isimler olurlarken Tibor Pleiss da 12 sayıyla oynadı. Barcelona'da Cory Higgins, 17 sayıyla öne çıkarken Nikola Mirotic 15, Oscar da Silva 10 sayıyla maçı tamamladı.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya çok iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, 6:58 kala Tibor Pleiss'ın basketiyle 0-9 önde olan taraftı. 6:02 kala Chris Singleton'ın üçlüğü 2-12 ile farkı çift hanelere çıkardı. Aradaki skor avantajını son bölüme kadar koruyan Anadolu Efes, 33 saniye kala Rodrigue Beuabois'nın basketiyle ilk periyodu da 9-21 önde tamamladı.

İlk periyot sonucu: Barcelona 9-21 Anadolu Efes

İkinci periyoda da iyi başlayan temsilcimiz, 6:39 kala Shane Larkin'in üçlüğü sonucunda 13-29 ile farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Barcelona'nın farkı azaltma çabalarına rağmen skor avantajını koruyan Anadolu Efes, 2:37 kala 21-36 önde olan taraftı. Son bölümde Barcelona, Nikola Mirotic ve Jan Vesely ile etkili olmaya çalışsa da Efes, ilk yarıyı 28-39 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Barcelona 28-39 Anadolu Efes

Üçüncü periyotta 6:41 kala Nikola Mirotic'in basketi, durumu 34-42 yaptı. Farkı yeniden çift hanelere çıkaran temsilcimiz, 5:12 kala Tibor Pleiss'ın basketiyle 36-50'lik üstünlüğü yakaladı. Shane Larkin ve Vasilije Micic ile etkili olan Anadolu Efes, 1:46 kala Micic'ten gelen üç sayılık isabet ile 43-60'lık skor avantajını elde etti. Kalan bölümde Barcelona'nın çabasına rağmen üçüncü periyot 48-62 sona erdi.

Üçüncü periyot sonucu: Barcelona 48-62 Anadolu Efes

Son çeyreğin ilk bölümünde farkı koruyan Anadolu Efes, 6:05 kala 53-71 ile önde olan taraftı. Fakat son deplasman maçlarında yenilgiye sebep olan serilerden bir benzeri gerçekleşti.

14-0'lık seri

Maccabi Tel Aviv ve Valencia Basket'e karşı deplasmanda son çeyreklerdeki etkisiz oyunuyla kaybeden Anadolu Efes karşısında Barcelona da 14-0'lık bir seri yakaladı ve 2:34 kala durumu 67-71'e getirdi. 26 saniye kala Alex Abrines'in basketi, skoru 72-75 yaptı. Son bölümde Vasilije Micic ve Will Clyburn ile ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan Anadolu Efes, karşılaşmadan 75-80'lik skor ile galip ayrıldı.

Maç sonucu: Barcelona 75-80 Anadolu Efes