(ÖZET) Ballkani-Sivasspor maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Sivasspor , Ballkani’ye konuk oldu. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Yiğidolar, deplasmanda Cluj'ü 1-0 yenerken, son maçında evinde Ballkani'ye son dakika golüyle 4-3 kaybetmişti. Temsilcimiz deplasmandaki rövanşta rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyordu.

Thaçi öne geçirdi, Hakan ve Angielski cevap verdi

Yiğido'nun planları ilk yarıda işlemedi fakat ikinci devrede tam da istediği gibi tuttu. 36. dakikada Ballkani'nin sağ beki Armend Thaçi skoru 1-0 yaptı, Kosova ekibi soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda Rıza Çalımbay'ın hamleleri sonuç verdi. 72'de Hakan Arslan kafayla skora dengeyi getirdi, 81'de Karol Angielski sahneye çıktı ve Kırmızı-Beyazlılar skorboard'u 2-1'e getirdi.

Hem rövanşı hem de zirveyi aldı

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca Sivasspor sahasında kaybettiği Ballkani maçının rövanşını Kosova'da aldı. Puanını 7'ye çıkartan Yiğido, Cluj'la birlikte zirveyi paylaştı, Ballkani ile Prag da 4'er puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Manuel Schuettengruber ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

10' Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında ceza sahası içinde Sabia'nın sol çaprazdan şutunda savunma topu kornere gönderdi.

17' Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Yatabare’nin kafa vuruşunda kaleci Frasheri gole izin vermedi.

30' Ballkani’de Rrahmani, seken topu penaltı noktası üzerinde kontrol etti ve şutunu çekti, top üstten auta gitti.

33' ev sahibi ekip Ballkani’de Delleva, sağ çaprazda ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal, sağına doğru yatarak topu kornere çeldi.

GOL

36' Korenica yanındaki Thaçi'ye gönderiyor topu, Thaçi de bekletmeden gelişine yerden vurdu ve top ağlarımızda: 1-0.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

72' Sol kanattan Gradel altıpasa ortaladı, Hakan Arslan ters bir kafa vuruşu yaptı ancak ağları sarsmayı başardı. Durum şimdi 1-1.

BİR GOL DAHA!

81' Gradel ceza sahası dışındaki Uğur'a çevirdi, Uğur vurdu, kale önünde Angielski dokundu ve top ağlarda. Yiğido 1-0 geriden gelip, 2-1 öne geçiyor...

90' Karşılaşmanın sonuna +4 ekleniyor.

..Ve mücadele sona erdi.

Balkani-Sivasspor 11'ler:

Balkani: Krasheri, Armend Thaçi, Jashanica, Astrit Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare