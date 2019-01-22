(ÖZET) Balıkesirspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Bordo-Mavili ekip 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

20. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kullandığı etkili serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

26. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ekuban soldan çizgiye inip pasını çıkardı, o bölgede Berkay boş kaleye topu gönderdi ama savunma topu çizgide çıkardı. Sonrasında ise Ekuban için ofsayt bayrağı kalktı.

32. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren gol geldi. Ibanez'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Hüseyin'in arka direğe yönlendirdiği topa Novak vurdu ve top ağlara gitti. Trabzonspor, Balıkesirspor deplasmanında 1-0 önde.

34. dakikada Trabzonspor'un gol sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Balıkesirspor, sağ kanattan gelişen atakta Mehmet Boztepe'nin ortasında Beleck'in kafa vuruşuyla golü buldu ve skoru 1-1'e taşıdı.

İlk yarının son düdüğü geldi. Taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

48. dakikada Balıkesirspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı, Nizamettin'in yaptığı ortaya gelen kafa auta gitti.

57. dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Son dönemin formda isimlerinden Ekuban, savunma arkasına atılan topu kontrol etti, ceza sahası içinde topu önüne çekip şutunu da gönderdi ama direği geçemedi.

59. dakikada Trabzonspor bir kez daha önde! Sol kanattan Luis Ibanez'in yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir Parmak etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

70. dakikada Trabzonspor Ekuban ile üçüncü gole çok yaklaştı. Golcü oyuncu ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Atilla Özmen gole izin vermedi.

72. dakikada Balıkesirspor bu dakikada etkili geldi. Mehmet Boztepe'nin ceza sahası dışından gönderdiği şut Toure'ye çarpıp kornere gitti.

87. dakikada Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın geriden kurduğu oyunla atağa başladı. Atak devamında Luis Ibanez'in soldan yaptığı ortaya vuran Abdülkadir Parmak, kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

İşte 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, A. Parmak, Ibanez, Ekuban

Balıkesirspor: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Ali, Cumali Bişi, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck