(ÖZET) Bahçeşehir Koleji - Reggio Emilia maç sonucu: 90-74

Bahçeşehir Koleji tarih yazdı... Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını konuk etti. İlk maçı İtalya'da 72-69 kazanan Bahçeşehir, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan rövanş mücadelesini de 90-74'lük skorla kazanarak şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Bahçeşehir, bu zaferle birlikte tarihinde ilk defa bir Avrupa kupasını kazanmış oldu.

Seyirci rekoru

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede aynı zamanda seyirci rekoru da kırıldı. 13 bin 485 taraftar tribünleri doldururken, final mücadelesi FIBA Avrupa Kupası tarihine geçti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekibin başantrenörü Erhan Ernak şu ilk 5 ile başladı: Hall, Smith, Jones, Berkay Candan, Oğuz Savaş. Deplasman ekibinin başantrenörü Attilio Caja ise Cinciarini, Larson, Strautins, Johnson, Hopkins ilk 5’iyle parkeye çıktı.

Jones’un üçlük çizgisinin gerisinden 3’te 3 isabet bulmasıyla maça başlayan Bahçeşehir Koleji, 5’inci dakikaya 6 sayılık farkla önde girdi: 14-8. Smith’in de devreye girmesiyle hücumda vites yükselten Bahçeşehir Koleji, savunmada da sertliğini artırarak ilk periyodu 14 sayı farkla önde kapattı: 30-16.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan deplasman ekibi, toplamda 15-0'lık seri yakaladı ve 16’ncı dakikada öne geçti: 30-31. Periyodun kalan bölümünde rakibine 13-6’lık seriyle karşılık veren Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 6 sayı farkla önde gitti: 43-37.

Karşılıklı basketlerle geçilen üçüncü periyot, Bahçeşehir Koleji’nin 64-56’lık üstünlüğüyle sonlanırken, ev sahibi ekip maçın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi.

Maçın final periyodunda da oyun ve skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 90-74 kazanarak FIBA Avrupa Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı.

SALON: Ülker

HAKEMLER: Luis Castillo, Oskars Lucis, Wojciech Liszka

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Black 12, Dekker 12, Hall 2, Jones 14, Smith 17, Muhammed Baygül 6, Berkay Candan 7, Kartal Özmızrak 7, Oğuz Savaş 5, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Hadi Özdemir

REGGIO EMILIA: Cinciarini 8, Johnson 9, Larson, Strautins 19, Thompson 19, Rossi 8, Crawford 2, Hopkins 9

1’İNCİ PERİYOT: 30-16

İLK YARI: 43-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-56

5 FAUL: 35.03 Rossi, 36.42 Hopkins (Reggio Emilia)