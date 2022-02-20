ÖZET | Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-4

Trabzonspor fırtınası sürüyor. Bordo-Mavili takım Süper Lig 'in 26. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor 'u 4-0 mağlup etti.

Lider Trabzonspor, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmada Uğurcan Çakır bir de penaltı kurtardı.

Trabzonspor'un gollerini 5 ve 26. dakikada Nwakaeme, 36. dakikada Cornelius ve 39. dakikada Dorukhan kaydetti.

(Maçtan dakikalar)

GOOOL | 4. dakikada Alanyaspor savunmadan çıkarken topu kaptırdı. Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Skor 1-0 Trabzonspor'un lehine.

25. dakika | Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunu Uğurcan kurtardı. Dönen topa Efecan Karaca bir kez daha vurdu top dışarı çıktı.

GOOOL | 27. dakika Trabzonsor farkı ikiye çıkartıyor. Cornellius'un vuruşunda Marafona topu çeldi. Nwakaeme topu ağlara gönderdi. Skor 0-2 oldu.

GOOOL | 36. dakikada Cornellius çaprazdan vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor deplasmanında farkı 3'e çıkarttı.

GOOOL | 39. dakika Dorukhan Toköz korner sonrası kafayla topu ağlara gönderdi. Bordo-Mavili takım deplasmanda farkı 4'e çıkarttı.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı...

59. dakika Alanyaspor gole yaklaştı. Nemanja Milunovic'in vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

PENALTI | 65. dakika Candeias'a Ahmet Can'ın müdahalesi sonrası penaltı kararı çıktı. Vilson Eduardo'nun penaltı vuruşunu Uğurcan Çakır kurtardı.

79. dakikada Jorge Djaniny Marafona ile karşı karşıya kaldı. Topu az farkla dışarıya gönderdi.

80. dakikada Uğurcan Çakır, sol ayağıyla kurtardığı penaltının ardından dizinde bir rahatsızlık hissetti ve oyundan çıkmak istedi. Yerine Erce Kardeşler dahil oldu.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius



