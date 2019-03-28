(ÖZET) AX Olimpia Milan - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 90-104

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'a konuk oldu.

Temsilcimizde Jan Vesely, Kostas Sloukas, Joffrey Lauvergne ve Tyler Ennis sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadılar.

James Nunnally ilk kez Fenerbahçe karşısında

Fenerbahçe Beko ile geçirdiği iki sezonda kariyerinin en önemli başarılarına imza atan James Nunnally, yeni sezon öncesi NBA şansını değerlendirmek adına takımdan ayrılmıştı. AX Olimpia Milan formasıyla Avrupa'ya dönen Nunnally, takımının ilk 5'inde yer alarak ilk kez Fenerbahçe karşısına çıktı.

Temsilcimiz Bobby Dixon'ın, AX Olimpia Milan ise Micov'un etkili oyunuyla maça başladı ve ilk 3 dakika geçilirken 7-7'lik eşitlik vardı. Dixon'ın asistleri Ahmet Düverioğlu ve Erick Green'in sayılarıyla temsilcimiz, 3:39 kala skoru 9-16'ya getirdi. AX Olimpia Milan, Micov ve Nunnally ile sayılar bularak 2:05 kala skoru 14-16'ya getirdi.

Obradovic'ten farklı tercih

İlk çeyreğin bitimine 1:22 kala temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, Ahmet Düverioğlu'nu kenara alıp Melih Mahmutoğlu'nu oyuna sürdü ve Jan Vesely'nin de olmadığı günde Nikola Kalinic'in pivot olarak görev yaptığı 5 tercihine gitti.

Kısa 5'te özellikle Bobby Dixon ile fark yaratan temsilcimiz, ilk çeyreği 17-22'lik skorla önde tamamladı.

İlk çeyrekte Bobby Dixon şov!

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Bobby Dixon, Sloukas'ın yokluğunda kendisine büyük iş düşen maçın ilk çeyreğinde 13 sayı, 3 asist ile yıldızlaştı. Çeyreğin son bölümünde ise Bobby'nin savunmadaki hamleleri fark yarattı.

İkinci çeyreğe Kalinic'in sayılarıyla etkili başlayan temsilcimiz, 8:20 kala skoru 20-26 yaptı.

Guduric oyunda

Fenerbahçe Beko'nun geride bıraktığımız hafta sonunda TOFAŞ ile oynadığı maçta sakatlanan Marko Guduric'in maç öncesindeki durumu belli değildi. Sırp oyuncu, ikinci çeyreğin bitimine 8:12 kala oyuna dahil oldu.

AX Olimpia Milan, Nunnally'nin sayılarıyla 5:50 kala skoru 30-30'a getirdi. Erick Green ve Bobby Dixon ile tekrar etkili olmayı başaran Fenerbahçe, 2:23 kala 32-42 ile farkı çift hanelere çıkardı. 1:14 kala da Fenerbahçe, Erick Green'in üçlüğüyle skoru 35-48'e getirdi. AX Olimpia Milan farkı azaltmaya çalışsa da Bobby Dixon'ın üçlüğüyle temsilcimiz, ilk yarıyı 42-52 önde kapattı.

İlk çeyreğin yıldızı Bobby Dixon, ilk yarıyı da 18 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile tamamladı.

Nunnally ile üçüncü çeyreğe iyi başlayan AX Olimpia Milan, 7:18 kala skoru 49-55'e getirdi. Tekrar farkı açmayı başaran temsilcimiz, 4:34 kala skoru 52-63 yaptı. Eski Fenerbahçeli'ler Jerrells ve Nunnally ile etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 3:04 kala 59-65'lik skorla tekrar farkı 6 sayıya indirdi. 1:06 kala da 66-69 ile fark 3'e indi. Çeyrek ise Fenerbahçe'nin 68-73'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Nunnally'den eski takımına karşı kariyer rekoru

James Nunnally, 3. çeyreğin bitimine 2 saniye kala bulduğu basketle 24. sayısına ulaştı ve EuroLeague'deki kariyer rekorunu kırdı.

Son çeyreğin başında Nunnally ile bir üçlük isabeti bulan Milan, farkı 3 sayıya kadar indirse de Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 7:51 kala skoru 70-83'e getirdi. Milan'ın direncinin de düşmesiyle temsilcimiz, farkı kontrol ederek karşılaşmadan 90-104'lük skorla galip ayrıldı.

Son hafta maçları öncesi temsilcimiz 29. maçındaki 24. galibiyetini alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi.

AX Olimpia Milan ise 29. maçında 15. kez mağlup olurken Play-Off yarışında da büyük yara aldı.

Temsilcimizde Bobby Dixon 23 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ile yıldızlaşırken Nikola Kalinic de 22 sayı, 4 ribauntluk performansıyla öne çıktı. Erick Green ve Luigi Datome de galibiyete 12'şer sayıyla katkı sağladılar.

Olimpia Milan'da James Nunnally 26 sayıyla kariyer rekorunu kırarak maçın da en skorer ismi olurken bir başka eski Fenerbahçeli Curtis Jerrells da 20 sayıyla oynadı.